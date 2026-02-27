Делов-то: президент жжет глаголом, куда Пылва подевался, вымираем?

24 февраля – особенный день, окрашенный теперь и в белые, и в черные тона. Насколько хорошо в этот раз выступил президент? И как решить те проблемы, которые он безжалостно, но столь точно обозначил?
- Нас такими темпами останется меньше миллиона! Ну, вы знаете, что делать...
- Foto: Алена Ценно при помощи ИИ
Это и другое обсуждали в свежем выпуске «Делов-то!» рыночник Дмитрий Фефилов и историк Алексей Шишкин. Как можно меньше им мешать старался Ярослав Тавгень.
Президент Эстонии между делом обронил, что Эстония вымирает: за год мы потеряли целый Пылва, и такими темпами нас через 50 лет станет меньше миллиона.
«Это – демографическая катастрофа», – предположил Тавгень.
«Нет, это ты – желтый журналист», – парировали Шишкин и Фефилов.
«Санкции не работают – все 20 пакетов в молоко», – делает еще одну попытку ведущий, вводя в обсуждение тему полномасштабного вторжения в Украину, которое идет уже четыре года. Шишкин и Фефилов подробно и в деталях разъяснили, почему ведущий как всегда неправ, но санкции против России и вправду разочаровали.
Какими все меркантильными стали! Работодатели и профсоюзы снова договорились о повышении минимальной зарплаты до 946 евро в месяц. Почему социал-демократ Шишкин категорически против, а рыночник Фефилов – очень даже нет?
Стоит ли ожидать дальнейшего повышения зарплат, или в условиях экономического кризиса это уже неприлично?
