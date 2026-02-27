Назад 27.02.26, 17:11 Делов-то: президент жжет глаголом, куда Пылва подевался, вымираем? 24 февраля – особенный день, окрашенный теперь и в белые, и в черные тона. Насколько хорошо в этот раз выступил президент? И как решить те проблемы, которые он безжалостно, но столь точно обозначил?

Нас такими темпами останется меньше миллиона! Ну, вы знаете, что делать...

Foto: Алена Ценно при помощи ИИ

Это и другое обсуждали в свежем выпуске «Делов-то!» рыночник Дмитрий Фефилов и историк Алексей Шишкин. Как можно меньше им мешать старался Ярослав Тавгень.

Президент Эстонии между делом обронил, что Эстония вымирает: за год мы потеряли целый Пылва, и такими темпами нас через 50 лет станет меньше миллиона.

«Это – демографическая катастрофа», – предположил Тавгень.

«Нет, это ты – желтый журналист», – парировали Шишкин и Фефилов.

«Санкции не работают – все 20 пакетов в молоко», – делает еще одну попытку ведущий, вводя в обсуждение тему полномасштабного вторжения в Украину, которое идет уже четыре года. Шишкин и Фефилов подробно и в деталях разъяснили, почему ведущий как всегда неправ, но санкции против России и вправду разочаровали.

Какими все меркантильными стали! Работодатели и профсоюзы снова договорились о повышении минимальной зарплаты до 946 евро в месяц. Почему социал-демократ Шишкин категорически против, а рыночник Фефилов – очень даже нет?

Стоит ли ожидать дальнейшего повышения зарплат, или в условиях экономического кризиса это уже неприлично?