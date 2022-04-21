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    Telia Meetup объединяет представителей эстонских предприятий и экспертов в области технологий

    Фото: Kristiina Võrk

    Мероприятие Telia Meetup, в рамках которого мы проведем более 20 вдохновляющих семинаров, состоится уже 26 мая в главном офисе Telia. Вместе с экспертами в области технологий, ИТ и кибербезопасности мы обсудим множество актуальных тем и расскажем об инновационных решениях, которые помогают предприятиям вести свой бизнес еще лучше.

    Мероприятие разбито на тематические блоки, чтобы руководителям предприятий, ИТ-менеджерам и специалистам было удобнее найти интересующие их темы.

    Кибербезопасность в центре внимания

    До сих пор события в Украине не оказали прямого влияния на эстонский киберландшафт, но тем не менее нам нужно уделять больше внимания своей готовности и способности реагировать на кибератаки, и, конечно, мы не можем оставить эту тему без внимания. Разумеется, невозможно предотвратить все инциденты кибербезопасности, но мы можем к ним подготовиться; поговорим о том, что делать, если реализуется худший сценарий и инцидент все-таки произойдет.

    Продолжение деятельности в кризисной ситуации

    В сегодняшних условиях наличие так называемого плана аварийного восстановления (disaster recovery) для многих предприятий стало более приоритетным. В клубе ИТ-руководителей гостей ждет захватывающая дискуссия, где мы с ИТ-директором Kaubamaja Андреасом Лезневски обсудим, как обеспечить непрерывность работы предприятия в кризисной ситуации.

    5G – локомотив инноваций на ближайшие годы

    Аукционы частотных лицензий начнутся уже в ближайшее время, но, конечно, это только начало пути, и впереди еще долгий путь. Массовое развертывание 5G принесет пользу многим секторам, оставаясь экологически безопасным. Мы поговорим о том, как технология 5G повлияет на нас в ближайшие годы и в каких сферах она будет использоваться в первую очередь.

    Как привлечь новых клиентов с помощью больших данных?

    В последние годы много говорилось о больших данных и возможностях, которые они открывают для предприятий. На Meetup мы обсудим, например, как данные о мобильности помогают предприятию понять, кто является его текущими и потенциальными клиентами, каковы их модели поведения и предпочтительные траектории передвижений. Мы также коснемся экологического аспекта и поговорим о том, как большие данные помогают оценить влияние на окружающую среду.
    В тематическом блоке для специалистов мы расскажем, как Telia может поддержать разработчиков DevOps, поговорим о решениях IoT и дигитализации процессов. Предприятия все больше интересуются решениями защиты от атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), мы также поговорим о стратегии защиты компании в ситуации, когда риск DDoS-атак постоянно растет.
    В блоке ИТ-услуг речь пойдет о победном шествии гибридной работы и индивидуальных решениях для клиентов.
    В прошлом году мы объявили на мероприятии о двух важных нововведениях; мы хотим продолжить эту традицию, и в этот раз участников тоже ждет несколько интересных новостей.
    С последними новостями технологий можно будет ознакомиться в демо-зоне мероприятия, где будут представлены Dell EMC, HPE (Hewlett Packard Enterprise), Trend Micro, Microsoft, Cisco, Huawei и многие другие.
    В этот раз мы запланировали три семинара на русском языке, которые пройдут в 3-й аудитории в Таллинне и прямая трансляция которых пройдет для гостей мероприятия в Нарве. Поговорим о том, как обеспечить базовый уровень кибербезопасности на предприятии, каким стандартам безопасности должно соответствовать современное офисное интернет-соединение и расскажем о решениях, которые помогут организовать рабочее место в условиях гибридной работы.
    С помощью видеотрансляции в мероприятии можно также принять участие и в Тарту.

    Зарегистрируйтесь на Telia Meetup ЗДЕСЬ

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