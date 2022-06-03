Правильная упаковка экологична и продлевает срок хранения продуктов

Компания Multivac основана 60 лет назад в Германии и производит упаковочные машины и решения. Компания стремится сделать производство машин и саму упаковку максимально экологичными. В более широком масштабе цель компании – содействовать сокращению пищевых отходов во всем мире, то есть решению одной из самых серьезных глобальных проблем.

Mutivac входит в мировой авангард компаний сектора и имеет 80 дочерних компаний по всему миру. Поскольку 80 % всех машин компании эксплуатируются в пищевой промышленности, группа играет значимую роль в формировании мировых тенденций и несет соответствующую ответственность.

«Если говорить об одной только мясной отрасли, полтора миллиарда человек ежедневно потребляют какой-либо продукт, изготовленный с помощью нашего упаковочного оборудования, – говорит Маргус Купп, генеральный директор Multivac Eesti. – Наши машины упаковывают мясо, рыбу, сыр, сосиски и колбасы, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия – все, что можно увидеть на полках магазина. Упаковываются свежие, обработанные и замороженные продукты».

Маргус Купп, генеральный директор Multivac Eesti

Продленный срок хранения помогает сократить пищевые отходы

В случае Multivac нет особого смысла задаваться вопросом о том, почему машиностроительную компанию так сильно заботит, что там делается на ее конвейерах. Ведь можно просто передать технику, а дальше каждый сам решает, будет ли он соблюдать принципы устойчивости. Для Multivac процесс был совершенно противоположным. Основатели исходили из потребности в сокращении пищевых отходов, продлении срока годности продуктов и стремления к более экологичной жизни — а уже из этого возникла фирма, которая содействует достижению этих целей, производя оборудование.

Мир стал тесен, люди и товары перемещаются из одного места в другое. Но расстояния велики, и доставка требует времени. Чем больше срок годности, тем проще перевозить продукт и тем меньше еды пойдет на выброс. Помимо объема отходов, в пищевой промышленности существует еще одна серьезная проблема: обращение с упаковкой.

50 глобальных компаний, отстаивающих экологичный подход, объединились, чтобы стать ответственными лидерами мира бизнеса в повседневной работе по борьбе с изменением климата. Multivac входит в число этих 50 компаний. Миссия компании – максимально экологичное производство. Так, системы отопления главного завода работают на биогазе, который закупается у местного сельхозпроизводителя. Конструкция оборудования Multivac подчинена принципу сокращения потребления энергии, воды и сжатого воздуха. Непрерывно ведется модернизация упаковочных машин на основе тестирования и внедрения новых материалов, пригодных для вторичного использования.

Только в Эстонии ежегодно выбрасывается 4500 грузовиков продуктов питания

В связи с этим сегодня очень актуален вопрос утилизации. «Каждый день в мире выбрасывается треть еды, – говорит Купп. – В случае Эстонии это означает 4500 грузовиков пищевых отходов в год. Преобладают испорченные продукты, однако немало попадается и товаров, у которых просто истек срок «kõlblik kuni» еще в супермаркете.

На самом деле эти продукты еще не испорчены, их можно использовать. Это одна из основных проблем, стоящих перед Продовольственным банком. Такие продукты вполне годны в пищу, но закон не позволяет собирать их и отдавать нуждающимся. Одним из возможных решений может быть меньшее применение маркировки «годен до» (kõlblik kuni) в пользу «рекомендуется употребить до» (parim enne).

«Все указывает на то, что современный лидер рынка, такой как Multivac, должен заботиться об охране окружающей среды и переработке отходов. Но это уже давно стало нашим девизом. Мы всегда ищем технические решения, которые позволят нам перерабатывать вторсырье».

На рынок постоянно выводятся новые материалы, которые нужно тестировать, и на заводе Multivac есть занимающийся именно испытаниями инновационный центр. По словам генерального директора, на уровне Европейского Союза проблема заключается в том, что поставленные цели опережают свое время. «Материалы пока не поспевают за потребностями. Эстонские власти тоже пытаются принять законодательство, которое пока ничем не подкреплено в действительности, поэтому крайне важно продолжать работу в области инноваций материалов».

Внутренний рынок выступает с идеями

Multivac регулярно представляет новые материалы и их возможности эстонским производителям, которые, по словам генерального директора эстонского подразделения, достаточно ответственны и рады перенять более экологичные решения. «Я только что приехал из Германии, с Франкфуртской ярмарки, где видел новые материалы, пригодные для вторичного использования, которые мы представим эстонским клиентам». Один из самых простых способов сделать наш рынок более устойчивым, по мнению Куппа, — это уменьшить физические размеры упаковки.

К сожалению, до сих пор тенденции благоприятствовали упаковке в коробки, где вокруг продукта остается много пустого пространства, за счет чего и можно существенно сэкономить. Уменьшение размеров упаковки – работа для маркетологов и сбытовиков. Внедрение более простой упаковки потребует знания технологий и материалов, а также дополнительных инвестиций.

Однако на этом пути есть пионеры. Хорошим примером в Эстонии является вакуумная упаковка Atria для мясного фарша. Размер упаковки сокращен примерно на 50%, а сохранность продукта выше, потому что хранить лучше в вакууме, чем в коробке в газовой среде. «Продление срока годности может составить от семи до десяти дней, а ведь такой срок годности может означать, что людям больше не придется работать на фабриках во вторую смену или в выходные дни. Одновременно это приличная экономия для компании», — отмечает Купп.

Не говоря уже о том, что в этом случае в один транспортный ящик помещается как минимум на треть больше продукта, чем обычно, а значит, за год с этим продуктом по нашим дорогам проезжает примерно на 200 грузовиков меньше. «Все благодаря тому, что материал стал тоньше и его размеры меньше. Наши машины позволяют это сделать, – подтверждает директор, – В любом случае, у Atria с их новой экологичной упаковкой сейчас очень хорошо идут дела на рынке!»

Если какое-нибудь предприятие чувствует желание тоже сделать шаг к более экологичному будущему, но не знает, с чего начать, небольшой и трудолюбивый коллектив Multivac Eesti всегда готов помочь советом и делом. «Мы всегда можем подсказать решение, а в наших лабораториях можно протестировать свою продукцию в новой упаковке и проанализировать результаты».

5 любопытных фактов о пластике •За 50 лет производство пластика выросло с 15 миллионов тонн до 330 миллионов тонн в год. •К 2050 году объем его производства, согласно прогнозам, достигнет 1,1 млрд тонн. •Доля пластмасс, являющихся продукцией нефтяной промышленности, на сегодня составляет около 6%; прогноз на 2050 год предполагает уже 15%. •Углеродный след пластика сегодня составляет 1–2%, согласно прогнозу на 2050 год – 15%. •В Европе поступает в переработку всего 6% пластика. Остальные 94% обходятся Европе в 105 млрд евро в год. Pildiallkiri: Автоматизированная линия нарезки и упаковки сыра Multivac, 2400 резов/мин. VV: Таким образом, дополнительное страхование выгодно как работнику, так и компании, к тому же избавляет Больничную кассу от расходов налогоплательщика. Таким образом, дополнительное страхование выгодно как работнику, так и компании, к тому же избавляет Больничную кассу от расходов налогоплательщика.

Компания хороша настолько, насколько хороши ее сотрудники

Ответственная компания обязательно выращивает себе смену. Откуда возьмутся новые сотрудники, если вы сами не позаботитесь об их подготовке? По словам генерального директора Multivac Eesti, уровень безработицы в Германии такой же высокий, как и у нас, и сложно найти именно инженеров. И Германии, и Эстонии все же стоило бы подготавливать гораздо больше таких специалистов. «Например, наше головное предприятие, где трудятся 2500 человек, работает с местными профессиональными училищами и университетами. Учащиеся могут проходить у них практику, им выплачивается стипендия».

Multivac Eesti – это небольшой дружный коллектив всего из 8 человек. И каждый профессионал в своей области и знает, что ему делать. Важную часть работы составляет техобслуживание машин, предотвращающее простои линий. Работа ответственная, и для нее должны быть созданы хорошие условия. «Конечно, уровень зарплаты у нас должен удовлетворять, а мы стараемся даже предвосхищать пожелания. Важна и медицинская страховая защита, которая обеспечивает возможность в любое время попасть на прием к врачу-специалисту и, например, гораздо большее покрытие стоматологического лечения, чем предлагает государство».

Multivac Eesti не допускает ситуации, когда работник надолго выпадает из процесса по состоянию здоровья просто потому, что не может попасть к врачу-специалисту. «Один сотрудник, который должен был выехать к клиенту, чтобы починить машины, повредил колено, — приводит пример Маргус Купп, – без страховки ему пришлось бы месяцами ждать приема у ортопеда, а в итоге еще стоять в очереди на операцию. Благодаря нашей медицинской страховке сотрудник вернулся к работе в три раза быстрее».

Таким образом, дополнительное страхование выгодно как работнику, так и компании, к тому же избавляет Больничную кассу от расходов налогоплательщика. «Каждые два года мы проводим медосмотр. Каждый желающий может постоянно заниматься плаванием, посещать тренажерный зал или массаж», — добавил Купп.

Упаковка не может быть хорошей, если ее нельзя использовать повторно

Сегодня, к сожалению, инновационная упаковка не позволяет правильно утилизировать отходы. «Возьмем для примера типовую коробку картофельного салата в супермаркете, которая сделана из одного материала и потому теоретически допускает вторичное использование. Но для этого она должна быть чистой, а значит, надо потратить воду на ее мытье. Еще нужно удалить этикетку и, наконец, отправить упаковку в правильный контейнер. И только потом ее можно сортировать, — описывает гендиректор, – Теперь вопрос: мы сортируем упаковку на сортировочных станциях здесь, в Эстонии, но что потом, ее нужно куда-то отправить? На сегодняшний день в Эстонии нет перерабатывающих мощностей. Это означает отправку отходов в другую страну, то есть топливо и другие расходы. Это вообще целесообразно? Очень сложная тема…»