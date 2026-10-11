Андрес Каарман: Почему образование годное немцам и швейцарцам, Эстонии не подходит?
В более богатых, чем мы, европейских странах профессиональное и прикладное высшее образование являются естественной частью экономики, рынка труда и общества, отмечает член правления партии Parempoolsed Андрес Каарманн.
Ида-Вируский центр профессионального образования Cosmos сокращает пять ставок преподавателей эстонского языка. Последним просто не хватает работы, поскольку после перехода на эстонский язык обучения количество учеников упало на 15%. Ожидается, что государственное финансирование теперь тоже уменьшится.
В последнем в 2025 году выпуске подкаста «Делов-то» подводим итоги недели и всего года: ЕС смягчает «зеленую» политику, в Ида-Вирумаа профтехи готовят экстренные курсы эстонского, а Украине все-таки дадут новый беспроцентный кредит. Правда, не за счет российских активов.
Коалиция списков Катри Райк и Михаила Стальнухина, подписавшая в Нарве договор, обещает политическую стабильность и кое-где дополнительное финансирование, но ради экономии и эффективности планирует реформу нескольких городских учреждений и департаментов.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.