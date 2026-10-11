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Андрес Каарман: Почему образование годное немцам и швейцарцам, Эстонии не подходит?

В более богатых, чем мы, европейских странах профессиональное и прикладное высшее образование являются естественной частью экономики, рынка труда и общества, отмечает член правления партии Parempoolsed Андрес Каарманн.
Андрес Каарман: Почему образование годное немцам и швейцарцам, Эстонии не подходит?
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