Назад «Мы не можем делать это за счет повышения тарифа для нарвских пенсионеров» Чтобы в ида-вируских промпарках можно было максимально быстро создавать новые производства, есть вся необходимая инфраструктура, вот только электричество «закончилось», констатировали на Нарвской городской бизнес-конференции, которая прошла 6 октября в ДК «Ругодив».

В панельной дискуссии преимущества и недостатки региона обсуждали руководители крупных местных предприятий.

Иностранный инвестор, приземлившийся в Таллинне, сначала присматривается к окрестностям столицы, затем к Палдиски и только потом – к Нарве и Ида-Вирумаа, отметил руководитель Enefit Industry Лаури Карп. «Когда инвестор приземляется в Таллиннском аэропорту, у него обычно первый выбор – можно ли развернуть производство в окрестностях Таллинна? Затем для нас есть конкурент – Палдиски», – констатировал Карп.

По его оценке, Палдиски сумел хорошо представить себя как промышленный регион, где можно реализовать самые разные проекты. У города есть важное для промышленности преимущество – крупный порт, и он активно использует его для привлечения инвесторов.

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Третьим вариантом для инвестора Лаури Карп назвал Нарву и территорию в радиусе 50 километров от нее – здесь есть порт, железные дороги и лучшее в Эстонии, по словам Карпа, электрическое подключение. При этом рабочей силы здесь гораздо больше, чем в Палдиски, добавил он. Лаури Карп считает, что эти возможности позволяют Ида-Вирумаа конкурировать с западной частью Харьюмаа, но региону нужно понимать, что именно международный инвестор хочет здесь получить и как его предприятие сможет развиваться дальше. Лаури Карп рассказал, что до Ида-Вирумаа много лет работал на промышленных предприятиях Германии и предложил использовать немецкий опыт. Он описал промышленную среду, в которой рядом, буквально в соседних дворах работают несколько предприятий, каждое со своей специализацией, но продукция одного становится сырьем или комплектующими для другого. Только такие связи, по мнению Карпа, позволят дальше развивать промышленность в Ида-Вирумаа. «Нам нужна связная промышленность, где одно предприятие является поставщиком сырья или потребителем продукции для другого эстонского предприятия», – заявил он. Карп рассказал, что в Enefit приезжают представители бизнеса из Израиля, Новой Зеландии и Финляндии. По его оценке, в своем развитии эти компании ушли на несколько лет вперед, и они видят ценность в том, что у региона уже есть. «Давайте думать о том, что международный инвестор захочет увидеть здесь через пять лет», – предложил Карп. Завод ждет электросеть, а она – заявку от завода Хотя в окрестностях Нарвы до сих пор вырабатывается значительная часть эстонской электроэнергии и сети развиты, в конкретном месте энергии может не хватать. Планируемая вторая очередь завода магнитов NPM Narva вместе с частью завода, которая уже работает, в сумме будут потреблять больше энергии, чем вся Нарва и соседние самоуправления. Завод находится на территории Нарвского промпарка IVIA. Административный руководитель Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа (IVIA) Эрик Сечков напомнил на бизнес-конференции об этой ситуации. Чтобы в промпарках можно было максимально быстро создавать новые производства, здесь есть вся необходимая инфраструктура, вот только электричество «закончилось»: остающихся свободных мощностей для второй очереди завода магнитов не хватит. «В конце концов, Андрес, дайте электричество, пожалуйста! Давайте решим этот вопрос здесь», – предложил ведущий конференции Юрий Николаев руководителю местных электросетей Viru Energo Андресу Меэсаку. Горячие новости Литовский Revolut оказался в центре внимания шведского доклада об отмывании российских денег Финляндия приостановила строительство дата-центров Google Завод в Нарве снова загорелся: спасателям понадобилось более 20 огнетушителей KM Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?

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Тот объяснил, что сетевое предприятие не может заранее построить всю инфраструктуру для будущих заводов. «Мы не можем делать это за счет повышения тарифа для нарвских пенсионеров», – сказал он. По действующему законодательству, сначала инвестор подает заявку, затем сетевая компания рассчитывает стоимость подключения и делает предложение, сказал Андрес Меэсак и тоже привел в пример Германию.

По его словам, в бывших угледобывающих регионах Восточной Германии государство, региональные и местные власти вкладывают деньги в инфраструктуру промышленных парков заранее, чтобы завод мог прийти на полностью подготовленную площадку. В Эстонии регулирование стоит изменить таким же образом, считает он.

Языковой тормоз развития

Еще один риск для региона Меэсак видит в незнании эстонского языка. У него работают около 30 квалифицированных инженеров-электриков и электриков, которые могут не справиться с профессиональным экзаменом, который нужно периодически пересдавать – теперь на эстонском языке. Если они не смогут подтвердить квалификацию, работодатель, как объяснил Меэсак, не сможет допускать их к работе, и непонятно, кто будет поддерживать работу электросетей.

При этом сам Андрес Меэсак считает требования обоснованными и говорит, что электрики должны сами поработать над своими языковыми знаниями.

Директор Medical Spa Narva-Jõesuu Карина Кюппас опасается, что переход профессионального образования на эстонский язык может на несколько лет сократить приток подготовленных работников.

Карина Кюппас рассказала, что ее предприятие уже обращалось в Кассу по безработице за языковыми курсами. Однако само прохождение обучения не означает, что все сотрудники начинают свободно говорить. «Я не могу ходить с большим мешком мотивации и раздавать эту мотивацию», – заметила она.

Карп предложил относиться к языку прежде всего как к рабочему инструменту. В Enefit, по его словам, особое внимание уделяют руководителям: они должны понимать поставленные задачи и уметь объяснить их своим командам. Но от каждого работника не нужно ждать безупречного владения языком.

Он привел пример из своего опыта работы на немецких промышленных предприятиях: рабочему из Югославии не обязательно идеально знать немецкую грамматику, но он должен понимать надпись на стене и выданное ему задание.

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Карп, а также представитель Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) в Восточной Эстонии Виктория Хейнманн отмечали также, что для работы с иностранными компаниями остро необходимо улучшать владение английским.

Люди не верят в будущее и ждут нового Кренгольма

Карина Кюппас назвала одной из главных проблем региона отсутствие веры в будущее. По ее наблюдениям, часть людей заранее исходит из того, что здесь ничего не изменится и стараться незачем.

Она связала это в том числе с памятью о Кренгольме – сохранилось ожидание, что появится какой-то новый промышленный монстр, который даст всем работу, считает Карина Кюппас. Однако, появление рабочих мест с зарплатой выше среднеэстонской вместо минималки способно заметно улучшить мотивацию, добавила она.

Лаури Карп, в свою очередь, видит задачу работодателя в том, чтобы быстрее принимать решения и объяснять сотрудникам, ради какой конкретной цели они работают. Время, когда над проектом можно было размышлять два-три года, по его мнению, прошло.

Для новых предприятий нужны новые квартиры

Руководитель программы акселератора кино и мультимедиа Tehnopol Startup Inkubaator Ольга Курдовская призвала крупные компаниям сотрудничать с небольшими технологическими стартапами. По ее словам, у начинающих предпринимателей часто «есть лучшая в мире идея», но нет знаний о том, как превратить ее в бизнес, и денег на разработку продукта.

Как жительница Кохтла-Ярве она назвала еще одну потребность региона – современное жилье. В то же время Эрик Сечков рассказал о двух связанных проектах IVIA на границе Йыхви и Ахтме, где идет подготовка к строительству первых за многие годы квартирных домов.

Но созданное государством инвестиционное агентство не может конкурировать с частными застройщиками и искажать рынок, отметил Сечков, поэтому уступит развитие жилого фонда частным инвесторам, планирующим строить жилье, – когда они здесь появятся.