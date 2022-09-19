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    Маргус Вайно: технология – моя истинная страсть

    Технологический сектор вступает в новую эру, где, с одной стороны, благодаря решениям 5G и IoT открываются новые возможности, а с другой стороны, все большее значение приобретает кибербезопасность. Предприятия все больше нуждаются в гибких ИТ-решениях, и в последние годы эта область является одним из очевидных приоритетов Telia.

    В мае к Telia присоединился Маргус Вайно, задачей которого является развитие сферы услуг ИТ и кибербезопасности.
    Маргус обладает многолетним опытом работы в сфере технологий и ИТ-услуг. Ранее он руководил организацией глобальных продаж и отвечал за развитие бизнеса в эстонском ИТ-стартапе Eurora Solutions, до этого Маргус был руководителем подразделения бизнес-клиентов в Elisa и работал исполнительным директором Santa Monica Networks.
    Маргус уже несколько месяцев возглавляет в Telia отдел по управлению сегментом крупных клиентов, и мы узнали, какие возможности и проблемы он видит в секторе технологии и ИТ.
    Где стоит ждать наибольших рывков в технологии?
    Ключевые слова – 5G и искусственный интеллект. Когда появились 3G или 4G, никто не мог предвидеть, что вскоре произойдет. Сегодня мы еще не можем на 100% оценить влияние 5G, но в ближайшем будущем эта технология, безусловно, откроет много новых возможностей.
    Применяя машинное обучение и искусственный интеллект, мы можем заставить данные и технологии работать на нас. Одним из следующих шагов для Эстонии может стать более эффективное использование существующих данных. Например, почему в период подачи декларации о доходах не может прийти уведомление о том, что данные о налогах получены и ничего делать не нужно? Сейчас для этого нужно войти в систему на сайте Налогово-таможенного департамента, пять раз нажать на разные кнопки, и только после этого данные будут отправлены.
    Децентрализация и конфиденциальность – следующие важные ключевые направления. Одной из незаслуженно недооцененных сфер является, например, блокчейн. Это - децентрализованная, распределенная и общедоступная база данных, позволяющяя различным сторонам эффективно проверять и подтверждать операции. Его внедрение существенно меняет процессы и эффективность бизнеса. В технологическом смысле – это вполне зрелое решение, но в бизнесе оно применяется пока еще не очень широко.
    Куда движется ИТ-бизнес?
    В общем смысле в ИТ наблюдаются две большие тенденции – стандартизация и консолидация. Стандартизация означает, что ИТ становится проще для пользователя, но при этом возрастает технологическая сложность. То, что происходит в «за кадром», становится все более сложным. Наряду с развитием технологий в центре внимания также должно быть управление изменениями, потому что его часто недооценивают.
    Какую роль в целом сегодня играет ИТ в бизнесе?
    Дигитализация, быстрое развитие технологий и все более специфические потребности предприятий повышают важность ИТ. ИТ уже не просто одна из вспомогательных функций предприятия. Бизнес и ИТ тесно связаны. ИТ помогает разрабатывать новые возможности и решения для клиентов предприятия и создавать преимущества перед конкурентами. С помощью умных ИТ-решений можно вывести деятельность и развитие организации на совершенно новый уровень.
    Какой главный вызов в ИТ-секторе Эстонии?
    Одной из наиболее острых проблем является нехватка рабочей силы в ИТ-секторе. Предприятиям, специализирующимся на ИТ, а также крупным фирмам, легче удерживать хороших специалистов и развивать компетенции, потому что эти предприятия предлагают большую стабильность, здесь больше возможностей для развития и можно заниматься крупными задачами, использовать инновационные решения и т.д. Это, безусловно, сложнее для небольшой компании или предприятия, которое сосредоточено на чем-то совершенно другом.
    Какие тенденции в ИТ-услугах Вы видите?
    Спрос на ИТ-компетентнцию высок, и предприятия все больше доверяют ИТ партнеру. Во втором квартале мы достигли рекордного уровня в сфере ИТ-услуг. При этом результат индекса удовлетворенности клиентов оказался лучшим за всю историю. Это дает уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении и предлагаем нашим клиентам то, что им реально нужно.
    У Telia как у лидера рынка много возможностей – мы можем влиять на рынок и привлекать разные предприятия и ключевых лиц. Но в то же время на нас лежит очень большая ответственность. Поэтому все, что мы делаем, должно быть тщательно продумано.
    По Вашей оценке, чем Telia выделяется сегодня в мире ИКТ?
    Telia является явным лидером сектора в сфере кибербезопасности. Важно вносить свой вклад не только в разработку решений в области кибербезопасности, но и в обучение людей и предприятий, что и сделала своей миссией Telia. Ведь зачастую слабым звеном становится именно человек, а не технология. Отрадно видеть, что этот вклад приносит свои плоды, поскольку, как показал опрос, проведенный в конце прошлого года, уровень киберосведомленности эстонских предприятий сильно скакнул вверх.
    Какой самый большой урок или опыт из прошлого вы взяли с собой в Telia?
    Нельзя забывать о клиентах! В крупных компаниях часто наблюдается тенденция сосредотачиваться на внутренних процессах и полностью погружаться в свою деятельность, а клиент и его потребности остаются на заднем плане. На самом деле, клиент – это самое главное, и мы работаем именно для того, чтобы помогать нашим клиентам успешно вести свои дела.
    Технологии — моя истинная страсть, и даже в свободное время я сижу за компьютером, администрирую или тестирую новые технические гаджеты. Наша задача в Telia помогать клиентам интерпретировать возможности технологий для своего бизнеса и делать это максимально просто и понятно.

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