Назад 13.07.25, 10:53 Трамп вводит пошлины в 30% на товары из Евросоюза Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины в 30% на поставки товаров из Евросоюза и Мексики. Письма с соответствующими уведомлениями, адресованные председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, он опубликовал в соцсети Truth Social в субботу, 12 июля, передает DW

Президент США Дональд Трамп.

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Пошлины против ЕС вводятся из-за торгового дефицита

Свое решение в отношении стран Евросоюза Трамп объяснил «одним из самых серьезных торговых дефицитов» между Брюсселем и Вашингтоном. Тем не менее, объявил американский президент, если европейские компании и страны «решат строить или производить продукты внутри США», они не подпадут под торговые пошлины.

В случае, если ЕС решит ответить повышением пошлин на американские товары, Дональд Трамп пообещал симметиричный ответ со стороны Вашингтона.

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Пошлины против Мексики Трамп объяснил недостаточным противодействием наркотрафику в США

В своем письме Клаудии Шейнбаум Дональд Трамп подчеркнул, что Мехико «помогал» Вашингтону «обеспечить безопасность границы», однако эти усилия он счел недостаточными. Он также напомнил мексиканской президенту о торговом дефиците между странами.

«Мексика до сих пор не остановила картели, которые пытаются превратить Северную Америку в игровую площадку наркоторговцев. Очевидно, я не могу этого допустить!» – написал Трамп. Как и в случае с ЕС, он предложил мексиканским компаниям перенести свое производство на территорию США и пообещал посодействовать в этом.

Урсула фон дер Ляйен: Введение пошлин нарушит трансатлантические цепочки поставок

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала решение Дональда Трампа о введении пошлин против Евросоюза: «Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики», – приводит ее слова агентство Reuters.

Политик добавила, что Брюссель готов продолжать работу над достижением соглашения с США до 1 августа. «В то же время мы примем все необходимые меры для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных ответных мер, если это будет необходимо», – заключила она.

Пошлины Трампа против друг государств

7 июля Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social о введении с 1 августа торговых тарифов в 25% для Японии, Южной Кореи, Малайзии, Казахстана и Туниса, в 30% для Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Боснии и Герцеговины, в 32% для Индонезии, в 35% для Сербии и Бангладеш, в 36% для Таиланда и Камбоджи, и в 40% для Лаоса и Мьянмы.

Позднее он также ввел пошлины против Молдовы, Филиппин, Брунея, Алжира, Ливии, Ирака, Шри-Ланки и Канады. Всего, без учета европейских государств, под торговые ограничения американской администрации попали 24 страны.