Спецодежда, стойкая к пламени и искрам – нечто большее, чем просто рабочая одежда.

Шведский бренд спецодежды Björnkläder известен прочностью и функциональностью своей продукции, разрабатываемой в сотрудничестве с клиентами. В ассортименте компании представлена и одежда, стойкая к огню и искрам, которая используется в разных отраслях промышленности.

Поскольку огнестойкость ткани в коллекции Björnkläder обеспечивают огнестойкие и искростойкие волокна, спецодежда не теряет своих свойств при стирке, иными словами, ее устойчивость огню и искрам, так сказать, полинять не может. То же относится к износу – свойства остаются одинаковыми на протяжении всего жизненного цикла изделия.

«Идет ли речь о машиностроительной или металлообрабатывающей промышленности, электромонтажной компании или мастерской — у нас найдется необходимая огнестойкая и устойчивая к искре спецодежда для снижения рисков во всех профессиях», — говорит Мартин Локк, глава сети магазинов спецодежды и СИЗ Grolls, представляющей продукцию Björnkläder в Эстонии.

Спецодежда, стойкая к пламени и искрам – нечто большее, чем просто рабочая одежда, поскольку должна соответствовать требованиям регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/425 о средствах индивидуальной защиты, а также европейским стандартам. В целях безопасности труда очень важно выбрать сертифицированную рабочую одежду, которая соответствует стандартам и результатам анализа рисков. Соответствие защитной одежды стандартам и эксплуатационным классам указывается на этикетке.

Некоторые примеры стандартов для коллекции одежды, стойкой к огню и искрам EN ISO 11612 – одежда с защитой от жара и пламени EN ISO 11611 – защитная одежда для сварочных работ IEC 61482 – защитная одежда от термической опасности электрической дуги EN 1149-5 – защитная одежда с электростатическими свойствами EN 13034 – одежда для защиты от жидких химических веществ

Изделия из огнестойкого и искростойкого волокна безопасны для пользователя

Ткани в коллекции Björnkläder содержат огнестойкие и искростойкие волокна (англ. inherent flame retardant fabric), т.е. не пропитываются химическими веществами для придания защитных свойств. «Требования к химическому составу изделий очень строгие, – рассказывает Локк. – Огнестойкая и искростойкая коллекция Björnkläder соответствует стандарту Oeko-Tex® 100, гарантирующему безопасность изделий для пользователя. Помимо этого, наша продукция соответствует европейскому регламенту по химическим веществам REACH».

Поскольку огнестойкость ткани обеспечивают волокна, спецодежда не теряет своих свойств при стирке, иными словами, ее устойчивость огню и искрам, так сказать, полинять не может. То же относится к износу – свойства остаются одинаковыми на протяжении всего жизненного цикла изделия. Большим преимуществом является то, что ткани производятся из смеси огнестойких и других волокон, придающих изделиям легкость, гибкость и комфортность без потери устойчивости к пламени и искрам. Так, рабочая одежда из коллекции Björnkläder Parvotex почти на 30% легче аналогов из традиционных материалов.

Одевайтесь многослойно, чтобы усилить защиту!

Такая защитная одежда препятствует распространению пламени и изолирует от жара в течение ограниченного времени. Несколько слоев огнестойкой и искростойкой одежды повысят объем тепловой энергии, которую может выдержать костюм, продлевая время распространения тепла. А значит, многослойность позволяет значительно повысить защиту от ожоговых травм. И особенно важна многослойная одежда при риске электрической дуги.

А. Для первого слоя стоит выбрать огнестойкое и искростойкое нижнее белье, которое будет отводить влагу от тела, поддерживая сухость и тепло.

B. Вторым слоем может быть футболка с длинными рукавами, толстовка или флисовая куртка в соответствии с условиями и требованиями безопасности труда.

C. Третий слой – наружный, как внешний защитный слой куртки, передовая безопасности.

«Важно отметить, что первоначальная стоимость огнестойкой и искростойкой спецодежды может быть выше традиционной. Однако эта инвестиция необходима с точки зрения безопасности труда и анализа рисков, ведь она обеспечивает защиту ваших сотрудников», — говорит Локк. – Всегда полезно обратиться за советом к поставщику спецодежды, чтобы подобрать решение, соответствующее условиям вашего бизнеса. Наша миссия состоит в том, чтобы делать повседневную работу клиентов более безопасной и комфортной и таким образом содействовать их успеху».

Ассортимент Grolls включает в себя спецодежду как для внутренних, так и для наружных работ. Линейка моделей огнестойкой и искростойкой спецодежды для женщин также постоянно растет.