Аккумуляторы будущего на грузоподъемных машинах

Решения по аккумулированию энергии уже давно являются одной из самых серьезных задач, которые пытаются решить с помощью технологий. На сегодня наиболее актуальны литиевые аккумуляторы, обладающие рядом преимуществ перед традиционными свинцово-кислотными.

Одним из наиболее важных преимуществ литиевых батарей является высокая плотность энергии. КПД свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от 80 до 85%, а литиевых батарей – 95% и даже выше. При этом литий-ионные аккумуляторы заряжаются быстрее, чем свинцово-кислотные. Сравнительно небольшой аккумулятор вмещает больше энергии, что продлевает время непрерывной работы техники.

Crown V-Force Li-Ion

В отличие от свинцово-кислотных, литиевые аккумуляторы можно заряжать короткими циклами. Зарядка короткими циклами не влияет на емкость литиевых аккумуляторов, зато позволяет в любой момент подзарядить устройство, чтобы оно всегда было полностью готово к работе.

Например, вилочный погрузчик рекомендуется подзаряжать в обеденный перерыв, что прибавит аккумулятору до 40% заряда.

Литиевые аккумуляторы способны выдержать более 3000 циклов зарядки. Для сравнения, свинцово-кислотные аккумуляторы обычно ограничиваются примерно 1000–1500 циклами. Производитель привел следующий пример: емкость литиевых аккумуляторов на вилочном пог 8000 циклов зарядки составляет более 70% от первоначальной. Конечно, такой аккумулятор может не подходить для погрузчика, но это и не означает, что его пора утилизировать. Аккумулятор с 70% емкости можно использовать для накопления энергии, например, от солнечных батарей.

Малый вес позволяет производителям разрабатывать технику большей производительности при большем пространстве для ног, то есть эргономичности. Кроме того, некоторые производители литиевых батарей предлагают модульную конструкцию, т.е. возможность составить аккумуляторный блок из нескольких батарей. Для пользователя это означает возможность при увеличении интенсивности работы нарастить емкость аккумулятора машины с меньшими затратами, не заменяя всю батарею. В дополнение ко всему этому, литиевые батареи совершенно не требуют обслуживания. С ними можно не беспокоиться о том, что вы забудете долить воду в аккумулятор подъемной машины, и это окажется для него фатальным.

При интенсивной эксплуатации машин аккумуляторы могут быстро разрядиться. Производители и это учли.

Компактная конструкции литиевых аккумуляторов позволила производителям подъемной техники разрабатывать умные решения быстрой замены аккумуляторов. Возможность быстрой замены батарей сокращает простои, а при разрядке достаточно заменить батарею, чтобы быстро возобновить работу.

EP предлагает электрические погрузчики как со встроенными, так и с внешними зарядными устройствами и тремя вариантами емкости аккумулятора.

гидравлическая тележка EP на случай длинной рабочей смены оснащена запасным контактом. Инженеры спроектировали для нее два аккумуляторных гнезда с быстрым переключением, чтобы удвоить время работы устройства без замены батарей. А если интенсивность эксплуатации снижается и вам больше не нужны две батареи, электрическая тележка будет успешно работать на одной.

Приходите проконсультироваться, и мы подберем вилочный подъемник или тележку с литиевой батареей согласно вашим потребностям.

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