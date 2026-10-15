Кельдо: для защиты сланцевой отрасли нам нужно заручиться поддержкой Германии или Франции
Чтобы добиться исключения для эстонской сланцевой промышленности в рамках реформы торговли квотами на выбросы, Эстонии необходимо заручиться поддержкой влиятельных стран ЕС, заявил министр окружающей среды Эркки Кельдо.
В свежем ТОПе самых богатых людей Эстонии 2026 ДВ нашли более двух десятков человек, чьи состояния тесно связаны с работающими в Ида-Вирумаа предприятиями. Впрочем, таких компаний, позволяющих владельцам стать миллионерами, в регионе немного.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.