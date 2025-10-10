Деловые ведомости
  10.10.25, 18:13

Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.
Компания Everaus Kinnisvara AS провела первое публичное предложение облигаций в мае нынешнего года, выпустив в рамках первой серии программы 5 000 облигаций на общую сумму 5 млн евро. Выпущенные облигации торгуются на альтернативном рынке First North Таллиннской биржи Nasdaq.
Средства, привлеченные в рамках первой серии, были использованы по назначению и позволили активными темпами продвигать строительство объектов недвижимости. Инфраструктура первого этапа проекта Kindluse Kodu (рядные и парные дома) завершена, и первые дома полностью заселены (продано 50% домов первого этапа). Дома второго этапа Luige Kodud (рядные дома и многоквартирные дома) достигли стадии фасадных работ и строительных работ в помещениях (30% домов второго этапа уже проданы). Строительство II этапа складского комплекса Lennuradar и мини-складов в Хааберсти близится к завершению, а новые коммерческие здания в арендном портфеле застройщика будут готовы к концу этого года.
Таунхаус жилого комплекса Kindluse Kodu, достигший полной высоты, на недавнем празднике по случаю возведения крыши.
  Таунхаус жилого комплекса Kindluse Kodu, достигший полной высоты, на недавнем празднике по случаю возведения крыши.
  Foto: Mария Роосааре
«Более чем трехкратное превышение подписки на весеннее предложение подтвердило, что мы являемся ценным и признанным застройщиком не только в глазах наших клиентов и партнеров, но и что инвесторы доверяют нашим перспективам развития и стратегии по созданию высококачественной и устойчивой жилой и коммерческой среды. Предложение второй серии позволит предприятию еще больше расширить круг инвесторов», – сказал Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор предприятия.
Дополнительную информацию о предложении второй серии программы выпуска облигаций можно найти на сайте предприятия и на сайте Nasdaq Tallinn.

Что отличает компанию Everaus Kinnisvara от других с точки зрения инвестора?

Предприятие, которое начало свою деятельность в 2015 году как девелопер индивидуальных домов, через десять лет день стало застройщиком с самым разносторонним портфелем. Диверсифицированный портфель обеспечивает конкурентное преимущество, которое делает застройщика сильнее с точки зрения существующих на рынке рисков.
«Многие игроки рынка фокусируются либо на жилой, либо на коммерческой недвижимости, но Everaus Kinnisvara выбрала более амбициозное направление, развиваясь в обоих секторах. В то время как проекты в сфере жилой недвижимости предназначены для продажи, коммерческая недвижимость в целях диверсификации рисков разрабатывается для сдачи в аренду, и сооруженные коммерческие здания остаются в нашей собственности», – отметил Янар Муттик, добавив, что в нынешнем году в портфеле денежных потоков появится три новых коммерческих здания: два здания, в которых предусмотрено 64 склада и сток-офиса, а также новый комплекс мини-складов, насчитывающий 342 мини-склада.
Мини-склады Everaus в Пеэтри и Хааберсти, всего более 675 мини-складов
  Мини-склады Everaus в Пеэтри и Хааберсти, всего более 675 мини-складов
Мини-склады Everaus в Пеэтри и Хааберсти, всего более 675 мини-складов
  • Мини-склады Everaus в Пеэтри и Хааберсти, всего более 675 мини-складов
С открытием комплекса мини-складов в Хааберсти Everaus Kinnisvara станет крупнейшим в странах Балтии поставщиком услуги мини-складов. «Когда мы в 2021 году вышли на рынок с услугой аренды мини-складов, мы хотели стереть память о сырых и темных подвальных боксах и предложить современное решение для хранения, идущее в ногу с технологическим прогрессом, для тех, кому не хватает мест хранения дома или в офисе. Наш первый комплекс в Пеэтри, который насчитывает 335 мини-складов, был хорошо принят, и Хааберсти с его быстро растущим населением также с нетерпением ждет открытия нового комплекса, поскольку круглосуточно доступные теплые и безопасные складские помещения наилучшим образом решат проблему постоянной или временной нехватки места для местных жителей, а также для малого бизнеса», – сказал Муттик.
Сильные стороны Everaus Kinnisvara с точки зрения существующих на рынке рисков также обусловлены разнообразием девелоперских проектов внутри сектора. В то время как многие крупные застройщики занимаются только многоквартирными домами или исключают строительство индивидуальных домов, портфель Everaus Kinnisvara включает в себя многоквартирные, рядные, парные и индивидуальные дома, а также офисные здания, складские площади и сток-офисы, мини-склады, участки под индивидуальные дома и гостевые апартаменты.
«Различные сегменты сферы недвижимости ведут себя по-разному в течение экономических циклов. Если рынок жилья охладится, сектор коммерческой недвижимости, например складские помещения, может продолжить демонстрировать хорошие показатели благодаря росту интернет-торговли или потребностей в сфере логистики. Это позволяет нам компенсировать снижение доходов в одном сегменте за счет роста в другом», – пояснил Муттик, добавив, что «разнообразие проектов также позволяет гибко перераспределять капитал, инвестируя в наиболее прибыльные на данный момент проекты». В то время как рынок многоквартирных домов переживал спад, недвижимость премиум-класса и участки под индивидуальные дома, которые отличаются от остального рынка и клиентура которых меньше подвержена колебаниям рынка, стали для нас важным преимуществом. Такая стратегия обеспечивает устойчивость и рост даже в условиях спада в том или ином сегменте рынка».
Многоквартирный дом в комплексе Luige
  Многоквартирный дом в комплексе Luige
Kindlusepealse villa в Ярвекюла
  Kindlusepealse villa в Ярвекюла

Сильный рост и предложение ценности

Компания Everaus Kinnisvara создала общины на площади более 30 гектаров и разрабатывает интегрированные жилые и коммерческие комплексы еще на 70 гектарах. Предприятие работает в Эстонии, в основном в Харьюмаа, но также расширяет свою деятельность в южном направлении – в Тартумаа и в Латвии.
Everaus Kinnisvara стала одной из самых быстрорастущих компаний по развитию недвижимости в Эстонии. В портфеле застройщика семь проектов жилой застройки, включающих более 600 единиц жилья, из которых около 200 находятся в стадии строительства. Портфель коммерческой недвижимости включает в себя более 80 000 м2 коммерческих площадей, из которых 15 000 м2 либо готовы и сданы в аренду, либо находятся в стадии завершения строительства. Количество проектов в разработке и объем высоки, что отражает способность застройщика к долгосрочному росту.
Новая центральная часть Пеэтри, в котором в ближайшем будущем появится не только жилье (350 единиц), но и учреждения торговли, обслуживания, культурные и развлекательные объекты (40 000 м²)
  Новая центральная часть Пеэтри, в котором в ближайшем будущем появится не только жилье (350 единиц), но и учреждения торговли, обслуживания, культурные и развлекательные объекты (40 000 м²)
Серьезное внимание к вопросам энергоэффективности, дизайна и комплексной среды обусловливает высокий интерес как покупателей жилья, так и инвесторов. Высокие стандарты обеспечивают прочную основу для долгосрочного успеха, лояльности клиентов и высокого доверия со стороны инвесторов и других партнеров. Предприятие является законодателем моды и единственным застройщиком в Эстонии, большинство завершенных проектов которого были высоко оценены на конкурсах жилья. Благодаря передовым решениям проекты застройщика не раз получали звание «первого в своем роде».
«Для нас это не просто развитие недвижимости, а формирование среды, в которой люди действительно хотят жить и работать. Привлечение капитала через облигации поможет еще больше расширить положительное влияние», – прокомментировал Муттик.
Портфель пополнился многоквартирными домами (90 единиц) в Кырвекюла, Тартумаа
  Портфель пополнился многоквартирными домами (90 единиц) в Кырвекюла, Тартумаа
Цель второй серии – дальнейшее финансирование строительства следующих фаз девелоперских проектов и начало строительства новых проектов. Началось строительство инфраструктуры следующих этапов Kindluse Kodu, а также строительство домов третьего, последнего этапа Luige Kodud (Рядные дома) и двух последних зданий складского комплекса Lennuradar. В настоящее время идет подготовка к началу строительства рядных домов Kangru Kodu, в портфеле предприятия также начало строительства новых многоквартирных домов на окраине Тарту.

Эффективное управление капиталом и долгосрочная перспектива

«Эмиссию облигаций мы осуществляем в этом году впервые, но имеем большой опыт привлечения капитала в рамках сотрудничества с различными частными и институциональными партнерами. Развитие недвижимости требует больших капиталовложений и долгосрочного инвестиционного горизонта. Облигации – один из возможных способов финансирования капиталоемких проектов», – пояснил Муттик.

Послушайте, что рассказал Янар Муттик о структуре капитала проектов по развитию недвижимости на радио Äripäev (в эфире с 21:08)

2024 год стал для компании Everaus Kinnisvara годом значительного роста и финансового укрепления. Консолидированный и прошедший аудит доход от продаж за 2024 год составил 14,6 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 182%. Рост оборота обусловлен в основном продажей объектов жилой недвижимости. Консолидированная и прошедшая аудит чистая прибыль за 2024 год составила 2,9 млн евро. Объем активов группы составил 45,6 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 51%. Рост собственного капитала свидетельствует о высокой рентабельности и устойчивой структуре капитала.
Первое полугодие 2025 года прошла в соответствии с прогнозами. Нынешний год стал для компании Everaus Kinnisvara годом капиталоемкого развития, в течение которого не завершено ни одного крупного жилого проекта. В результате оборот продаж оказался минимальным: Оборот продаж за первое полугодие 2025 года составил 3901 тысячу евро, что составляет около 50% от прогнозируемого годового оборота. Чистая прибыль за первое полугодие составила 102 тысячи евро, что соответствует прогнозам, согласно которым рентабельность в 2025 году останется незначительной.
«Год был позитивным. Рынок недвижимости вступил в новый цикл роста, однако ситуация в сфере недвижимости и спрос на жилье будут по-прежнему зависеть от внешних факторов, в частности, от изменения процентных ставок, геополитики, налоговой среды и чувства уверенности потребителей. Что касается процентных ставок и реальной заработной платы, то ожидается, что улучшение ситуации продолжится, чему будет способствовать рост доступности недвижимости. Рост предложения недвижимости сдерживается налоговой политикой и по-прежнему относительно высокой инфляцией. Однако последний экономический прогноз Банка Эстонии, согласно которому экономический рост с 2026 года превысит 3%, позволяет нам с оптимизмом смотреть на ближайшие будущее», – прокомментировал Муттик.
Яника Роотс и Каур Каазикмяэ
  Яника Роотс и Каур Каазикмяэ
  Foto: Мария Роосааре
Рассчитывая на долгосрочную перспективу, Everaus Kinnisvara готовится к новому подъему на рынке развития недвижимости, а также на корпоративном уровне, расширив состав правления Everaus Kinnisvara с одного до трех человек. В правлении предприятия продолжит работу учредительный член Янар Муттик, вместе с которым функции членов правления будут выполнять работающий на предприятии директором по развитию Каур Каазикмяэ и финансовый директор Яника Рутс. «Новые члены правления привнесут в управление предприятием новые знания и опыт, что поможет эффективнее управлять возросшим объемом бизнеса и обеспечить высокий уровень качества и потенциала управления. С расширенным составом правления Everaus Kinnisvara сосредоточится на повышении эффективности процессов, сбалансированном управлении рисками и поддержании стандартов качества, чтобы обеспечить долгосрочную стратегию роста предприятия и увеличить ценность для клиентов, инвесторов и партнеров», – дал свой комментарий Янар Муттик.
В сотрудничестве с созданным в Äripäev инвестором Тоомасом в рамках первой серии предложения облигаций 20 мая на хуторе Пихлака в Пеэтри был проведен семинар с презентацией Everaus Kinnisvara и эмиссии облигаций. Посмотрев запись семинара, вы получите представление о деятельности Everaus Kinnisvara, завершенных и текущих проектах, планах на будущее, а также о выпуске облигаций и его целях. Помимо Янара Муттика, учредителя и исполнительного директора Everaus Kinnisvara, Яники Роотс, финансового директора, и Ранола Казевяли , члена совета, выступили партнер Redgate Capital AS Валерия Кийск и обладатель титула «Инвестор года» Лев Долгачёв, которые поделились своими знаниями и опытом в связи с облигациями. Модератором мероприятия был Юхан Ланг.
Семинар с английскими субтитрами доступен здесь. Имейте в виду, что речь идет о семинаре, прошедшем 20 мая. Обзор событий, произошедших за это время, см. в разделе «Описание предприятия», страницы 7-9.
Инвестиции в Everaus Kinnisvara – это не просто финансовое решение, а поддержка развития устойчивой и качественной среды для жизни и бизнеса.
Ознакомьтесь с условиями и положениями предложения облигаций 2-й серии здесь
Консультантами по организации эмиссии выступают Redgate Capital AS и адвокатское бюро TRINITI.
Дополнительная информация: Яника Роотс, финансовый директор Everaus Kinnisvara AS, [email protected]
Важная информация: Вы имеете дело с рекламой. Любое решение об инвестировании в облигации Everaus Kinnisvara AS должно основываться на описании предприятия и условиях облигаций, которые не подлежат предварительной проверке или одобрению органами финансового надзора (доступно на сайтах: https://www.everaus.ee и www.nasdaqbaltic.com). Рекламная информация не является предложением ценных бумаг. Подписка на облигации на многосторонней торговой площадке Nasdaq Tallinn First North не является рекомендацией инвестировать в облигации.

