Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−1,69%6 621,6
  • DOW 30−1,14%45 829,16
  • Nasdaq −2,36%22 481,02
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,74
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−1,69%6 621,6
  • DOW 30−1,14%45 829,16
  • Nasdaq −2,36%22 481,02
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,74
  • 10.10.25, 17:49

Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес — золотая жила. Это не так»

Уже 30 лет семья держит небольшую заправку, но только теперь впервые решила создать для своего бизнеса логотип — с помощью искусственного интеллекта. Торговать хот-догами и пирожками они, впрочем, пока не собираются.
Хозяин Minibarrel Ааре Конт и хозяйка Майя Оямаа делают в своём деле большой шаг вперёд — с помощью знаний, полученных от внуков.
В местечке Маарья-Магдалеэна в уезде Тартума уже три десятилетия работает маленькая автозаправка. Её владельцы, Ааре Конт и Майя Оямаа, рассказывают, что их бизнес только недавно «обрёл лицо» — благодаря искусственному интеллекту. «Мы подумали: что это за фирма, если у нас даже логотипа нет!» — говорят они после тридцати лет работы без фирменного знака. Тогда они ввели запрос в программу, и та нарисовала красную топливную бочку с надписью рядом — Minibarrel.
Идею попробовать ИИ подсказала им внучка, живущая в Финляндии: она сфотографировала своего кота и показала, как программа превращает снимок в мультяшное изображение. Это произвело впечатление. Майя и Ааре раньше пытались рисовать логотип вручную, на бумаге, но теперь за них всё сделал искусственный интеллект. «Нам сразу понравился первый вариант — такой приятный, минималистичный», — говорит Ааре. В планах — разместить логотип на счетах и однажды повесить на фасаде здания.
До сих пор визитной карточкой Minibarrel оставались сами хозяева.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 10.10.25, 08:39
На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»
На рынке топлива ведется изматывающая борьба – одни продавцы предлагают особенно низкие цены, а другие внимательно следят, как долго первые смогут продержаться в этой ценовой войне.
Эпицентр
  • 06.08.25, 06:00
«Осторожно, горячо!» Дым без огня в Уйкала напоминает о нерешаемой проблеме Ида-Вирумаа
Уже выйдя на станции Йыхви, я принюхиваюсь – каждые несколько минут мне кажется, что я улавливаю в воздухе гарь и мусорный смрад. Но по пути к деревне Кукрузе, рядом с которой находится самая скандальная свалка Ида-Вирумаа, признаюсь себе – нет, это самовнушение.
Новости
  • 29.07.25, 07:00
Эксклюзивные фото. Финский бизнесмен показывает свою виллу в «деревне дураков»
Владелец магазина эротических товаров и сети тренажерных залов, а также акционер Tallink, финский бизнесмен Тимо Маюри приобрел виллу в деревне Илманду в начале нулевых. Тогда она представляла собой заброшенное недостроенное здание. Ремонт растянулся бы на годы, но нетерпение взяло верх. Во время одного из ознакомительных визитов Маюри зашел внутрь с баллоном макрофлекса в руках и заделал все трещины, которые увидел.
Новости
  • 10.07.25, 08:22
Олег Гросс: «В деревне приятно управлять магазином»
Оборот сети магазинов вырос почти на 10%
Выручка сети магазинов Олега Гросса в прошлом году выросла на 10%. По его словам, в деревне управлять магазином – настоящее удовольствие: покупательские корзины больше, краж совершается меньше, и работников найти легче, чем в городах.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
2
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
3
Новости
  • 09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
4
Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
5
Подсказка
  • 09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
6
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»

Последние новости

Новости
  • 10.10.25, 18:52
Трамп хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
Новости
  • 10.10.25, 18:33
Наблюдатели требуют сменить ключи электронной системы голосования
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Интервью
  • 10.10.25, 17:49
Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес — золотая жила. Это не так»
Новости
  • 10.10.25, 16:46
Берман: договор между США и Финляндией – хорошая новость для BLRT
Новости
  • 10.10.25, 16:45
Швеция направит более 300 млн евро на системы противодействия дронам
Новости
  • 10.10.25, 16:11
Как в 2008-м? Банк Эстонии предупреждает о рисках в секторе коммерческой недвижимости
Mнения
  • 10.10.25, 16:07
Делов-то: «В зоне действия российского чего-то»: выборы в Нарве и Нобель для Трампа

Сейчас в фокусе

Максим Крупышев – сооснователь, руководитель и публичное лицо CoinsPaid.
Новости
  • 09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
Мошенники пугают жителей Эстонии не только ДТП.
Подсказка
  • 09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
По словам члена правления Hilandero Houses OÜ Сандера Марипуу, в Эстонии производить недорогие модульные дома невозможно – цены почти такие же, как в Финляндии и Швеции.
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
Иллюстративное фото.
Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Новости
  • 09.10.25, 11:44
Таллиннский аэропорт не готов идти на уступки Ryanair. Пяргмяэ: им очень сложно угодить
По словам Олега Гросса, Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
Новости
  • 09.10.25, 18:43
Олег Гросс крайне разочарован Партией реформ: я просто не узнаю ее
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025