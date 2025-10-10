Назад 10.10.25, 17:49 Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес — золотая жила. Это не так» Уже 30 лет семья держит небольшую заправку, но только теперь впервые решила создать для своего бизнеса логотип — с помощью искусственного интеллекта. Торговать хот-догами и пирожками они, впрочем, пока не собираются.

В местечке Маарья-Магдалеэна в уезде Тартума уже три десятилетия работает маленькая автозаправка. Её владельцы, Ааре Конт и Майя Оямаа, рассказывают, что их бизнес только недавно «обрёл лицо» — благодаря искусственному интеллекту. «Мы подумали: что это за фирма, если у нас даже логотипа нет!» — говорят они после тридцати лет работы без фирменного знака. Тогда они ввели запрос в программу, и та нарисовала красную топливную бочку с надписью рядом — Minibarrel.

Идею попробовать ИИ подсказала им внучка, живущая в Финляндии: она сфотографировала своего кота и показала, как программа превращает снимок в мультяшное изображение. Это произвело впечатление. Майя и Ааре раньше пытались рисовать логотип вручную, на бумаге, но теперь за них всё сделал искусственный интеллект. «Нам сразу понравился первый вариант — такой приятный, минималистичный», — говорит Ааре. В планах — разместить логотип на счетах и однажды повесить на фасаде здания.

До сих пор визитной карточкой Minibarrel оставались сами хозяева.