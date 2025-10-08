ТОП розничных торговцев: на вершине рейтинга – продавцы товаров для дома и интерьера
Рейтинг эстонской розничной торговли ясно показывает, что в прошлом году наилучших результатов добились продавцы товаров для дома и интерьера, а также заметный рост продемонстрировали продавцы топлива.
На вершине рейтинга розничной торговли Эстонии в этом году – продавцы топлива, а также товаров для дома и интерьера. Их объединяет стабильный рост и способность сохранять прибыльность в неблагоприятной экономической ситуации. Выделяются и местные компании, которым удалось сохранить позиции на рынке благодаря гибкой бизнес-модели.
Банкротство Baltika не стало неожиданностью для местных ритейлеров. Проблемы охватили всю отрасль – компании закрываются одна за другой, а покупателей дорогой одежды на рынке становится все меньше, рассказал директор по развитию Tallinna Moemaja Сепо Вильдерсон.
Несмотря на статус Эстонии как цифрового государства, многие розничные торговцы по-прежнему с осторожностью подходят к внедрению решений на базе искусственного интеллекта, хотя поведение потребителей и мошенников говорит само за себя, пишет руководитель финтех-компании Adyen в странах Балтии и Северной Европы Тобиас Линд.
Сегодняшняя экономическая ситуация поставила розничные сети в условия жесткой конкуренции. За последние четыре квартала лишь немногим удалось значительно увеличить результаты, тогда как остальные столкнулись со стагнацией или даже снижением показателей.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?