Назад 11.10.25, 15:19 ТОП розничных торговцев: на вершине рейтинга – продавцы товаров для дома и интерьера Рейтинг эстонской розничной торговли ясно показывает, что в прошлом году наилучших результатов добились продавцы товаров для дома и интерьера, а также заметный рост продемонстрировали продавцы топлива.

Foto: Andres Haabu

На вершине рейтинга розничной торговли Эстонии в этом году – продавцы топлива, а также товаров для дома и интерьера. Их объединяет стабильный рост и способность сохранять прибыльность в неблагоприятной экономической ситуации. Выделяются и местные компании, которым удалось сохранить позиции на рынке благодаря гибкой бизнес-модели.