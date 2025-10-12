Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  12.10.25, 14:10

Amazon тайно открыла офис в Таллинне

После многолетнего ожидания американский ритейлер и поставщик облачных услуг Amazon открыл офис в Эстонии. Он расположен в Таллинне, в квартале Ротерманни, пишет портал Geenius.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Amazon зарегистрировала в Эстонии две компании: одна начала работу в 2019 году, вторая — в 2022-м.
Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер подтвердила, что официальное открытие офиса Amazon в Таллинне состоится на следующей неделе. В церемонии примет участие министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Расширение Amazon в Эстонии связано прежде всего с развитием облачных сервисов AWS.
Хотя официальное открытие офиса Amazon в Эстонии запланировано на следующую неделю, первые сотрудники были наняты еще в прошлом году, а сам офис фактически работает уже почти месяц.

