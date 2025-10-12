Назад 12.10.25, 14:10 Amazon тайно открыла офис в Таллинне После многолетнего ожидания американский ритейлер и поставщик облачных услуг Amazon открыл офис в Эстонии. Он расположен в Таллинне, в квартале Ротерманни, пишет портал Geenius.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Amazon зарегистрировала в Эстонии две компании: одна начала работу в 2019 году, вторая — в 2022-м.

Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер подтвердила, что официальное открытие офиса Amazon в Таллинне состоится на следующей неделе. В церемонии примет участие министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Расширение Amazon в Эстонии связано прежде всего с развитием облачных сервисов AWS.

Хотя официальное открытие офиса Amazon в Эстонии запланировано на следующую неделю, первые сотрудники были наняты еще в прошлом году, а сам офис фактически работает уже почти месяц.