Amazon тайно открыла офис в Таллинне

После многолетнего ожидания американский ритейлер и поставщик облачных услуг Amazon открыл офис в Эстонии. Он расположен в Таллинне, в квартале Ротерманни, пишет портал Geenius.
Amazon зарегистрировала в Эстонии две компании: одна начала работу в 2019 году, вторая — в 2022-м.
Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер подтвердила, что официальное открытие офиса Amazon в Таллинне состоится на следующей неделе. В церемонии примет участие министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Расширение Amazon в Эстонии связано прежде всего с развитием облачных сервисов AWS.
Хотя официальное открытие офиса Amazon в Эстонии запланировано на следующую неделю, первые сотрудники были наняты еще в прошлом году, а сам офис фактически работает уже почти месяц.
