Студия для проведения праздников объявила о закрытии

С 1 декабря прекращает свою деятельность расположенная в Пайде студия для проведения праздников Hõbelinnu Peostuudio, передает Rus.Postimees.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Raul Mee
Hõbelinnu Peostuudio открылась в феврале 2024 года и предлагала возможность проводить праздники как для детей, так и для семей. Основательница студии Кай Катерине Керман отмечала тогда, что идея родилась из личной потребности: в Пайде не хватало мест, где можно было бы комфортно и уютно организовать встречи для большой семьи или нескольких поколений.
Керман нашла подходящее помещение на окраине Пайде в Пярнувялья в бывшем офисном здании электросетей, которое она вместе с семьей основательно преобразила.
