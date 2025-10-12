Назад 12.10.25, 14:28 Студия для проведения праздников объявила о закрытии С 1 декабря прекращает свою деятельность расположенная в Пайде студия для проведения праздников Hõbelinnu Peostuudio, передает Rus.Postimees.

Иллюстративное фото.

Foto: Raul Mee

Hõbelinnu Peostuudio открылась в феврале 2024 года и предлагала возможность проводить праздники как для детей, так и для семей. Основательница студии Кай Катерине Керман отмечала тогда, что идея родилась из личной потребности: в Пайде не хватало мест, где можно было бы комфортно и уютно организовать встречи для большой семьи или нескольких поколений.

Керман нашла подходящее помещение на окраине Пайде в Пярнувялья в бывшем офисном здании электросетей, которое она вместе с семьей основательно преобразила.