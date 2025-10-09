Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Действующий в Эстонии производитель сладостей Kalev планирует вскоре закупить заметно подешевевшее какао, после чего сможет пересмотреть цены на свою продукцию. Аналитики, однако, не ожидают существенных изменений.
На сырьевом рынке цена на какао опустилась до самого низкого уровня за последние 20 месяцев. Таким образом почти двухлетнее ценовое ралли, которое оказывало давление и на мировых производителей шоколада, подошло к концу.
Kalev очень четко видит, что рынок падает как в Эстонии, так и в остальном мире, сказал в эфире радио Äripäev коммерческий директор Orkla Eesti AS Андрей Хольм. «В Эстонии падение рынка в годовом выражении составляет около 20%», – добавил он.