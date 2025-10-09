Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,53%294,73
  • OMX Riga0,25%911,34
  • OMX Tallinn0,03%1 937,41
  • OMX Vilnius0,7%1 262,07
  • S&P 5000,00%6 753,72
  • DOW 300,00%46 601,78
  • Nasdaq 1,12%23 043,38
  • FTSE 100−0,28%9 521,69
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • 09.10.25, 14:38

Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены

Действующий в Эстонии производитель сладостей Kalev планирует вскоре закупить заметно подешевевшее какао, после чего сможет пересмотреть цены на свою продукцию. Аналитики, однако, не ожидают существенных изменений.
Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
  • Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Деловые ведомости

