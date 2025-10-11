Портал по трудоустройству заработал более двух млн евро прибыли
Прибыльность портала по поиску работы CV Keskus в прошлом году превысила 30%, несмотря на охлаждение рынка труда и сокращение объемов найма. Компании удалось сохранить прибыль за счет расширения в Литве и запуска новых услуг в Эстонии.
CV Keskus ведет деятельность во всех трех странах Балтии.
Foto: Raul Mee
Согласно опубликованному в конце сентября отчету, в 2024 году CV Keskus заработала 7,5 млн евро выручки и 2,41 млн евро чистой прибыли. Несмотря на небольшое снижение, рентабельность компании осталась высокой.
