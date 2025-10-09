Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,91%295,27
  • OMX Riga0,17%911,38
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,47
  • OMX Vilnius1,21%1 267,77
  • S&P 5000,58%6 753,72
  • DOW 300,00%46 601,78
  • Nasdaq 1,12%23 043,38
  • FTSE 100−0,46%9 505,12
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,49
  • 09.10.25, 11:30

Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу

По оценке Союза отелей и ресторанов Эстонии, лето и сентябрь 2025 года были успешными для гостиничного бизнеса, но тревожными для ресторанов.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
Исполнительный директор союза Кюлли Кранер пояснила в пресс-релизе, что холодное начало лета оставило террасы многих ресторанов пустыми. Хотя во второй половине лета и в начале осени спрос поддерживали крупные мероприятия и сезонный рост числа иностранных туристов, оборот ресторанов снизился. По словам Кранер, на гостиничный и ресторанный бизнес влияют повышение ставки НСО с 22% до 24%, высокие издержки и слабый потребительский спрос в будние дни.
