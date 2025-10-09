Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу

Исполнительный директор союза Кюлли Кранер пояснила в пресс-релизе, что холодное начало лета оставило террасы многих ресторанов пустыми. Хотя во второй половине лета и в начале осени спрос поддерживали крупные мероприятия и сезонный рост числа иностранных туристов, оборот ресторанов снизился. По словам Кранер, на гостиничный и ресторанный бизнес влияют повышение ставки НСО с 22% до 24%, высокие издержки и слабый потребительский спрос в будние дни.
Повышение цен на свинину, которого ожидают из-за эпидемии африканской чумы, скажется на домашних обедах больше, чем на точках общественного питания, уверены их хозяева. «Свинину в Эстонии едят дома», – объясняют они.
13 августа принадлежащий Маргусу Линнамяэ концерн Apollo Grupp торжественно открыл в квартале Ротерманна свой первый развлекательный центр Apollo Plaza – он впервые объединил под одной крышей все развлечения и возможности для проведения досуга под брендом Apollo.
Инфляция, повышение налогов и холодная весна нанесли такой удар по ресторану Lahepere Villa, получившему рекомендацию гида Michelin, что заведение вынуждено закрыться. По словам хозяйки ресторана Хелен Вихтол, сейчас малому предпринимателю справляться невероятно трудно.