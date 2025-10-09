Назад 09.10.25, 11:30 Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу По оценке Союза отелей и ресторанов Эстонии, лето и сентябрь 2025 года были успешными для гостиничного бизнеса, но тревожными для ресторанов.

Исполнительный директор союза Кюлли Кранер пояснила в пресс-релизе, что холодное начало лета оставило террасы многих ресторанов пустыми. Хотя во второй половине лета и в начале осени спрос поддерживали крупные мероприятия и сезонный рост числа иностранных туристов, оборот ресторанов снизился. По словам Кранер, на гостиничный и ресторанный бизнес влияют повышение ставки НСО с 22% до 24%, высокие издержки и слабый потребительский спрос в будние дни.