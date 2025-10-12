Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • 12.10.25, 11:13

Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону

Для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, с 12 октября 2025 года начали действовать новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС.
EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Фото иллюстративное.
  • EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Фото иллюстративное.
  • Foto: Shutterstock
Страны Шенгенской зоны ввели электронную систему въезда и выезда EES (Entry Exit System). Они будут собирать и проверять биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде – в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных погранпунктах и в морских портах, передает DW.
«Система въезда/выезда EES – это цифровая основа нашей новой общеевропейской системы миграции и предоставления убежища», – говорится в заявлении комиссара ЕС по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, опубликованном в воскресенье. Вступившие в силу новые правила предназначены для отслеживания лиц, просрочивших визы, и направлены на борьбу с мошенничеством при использовании персональных данных и сдерживание нелегальной миграции, подчеркивается в заявлении.
Кого коснутся новые правила въезда в страны Шенгена

Статья продолжается после рекламы

EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Имеется в виду пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода. Граждан третьих стран, обладающих видом на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не коснется.
Для резидентов и граждан стран ЕС, а также обладателей долгосрочных шенгенских виз , будут созданы отдельные очереди, в которых необходимо будет предъявить визу, либо вид на жительство и паспорт.
Как изменится процедура въезда в Шенгенскую зону
При первом контакте с новой системой необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью. Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не нужно.
Регистрироваться надо будет либо на специальных терминалах EES, либо в автоматах на границе, которые будут считывать паспортные данные и собирать биометрические данные пассажиров. Автоматами смогут пользоваться только владельцы биометрических паспортов.
Ждать ли от EES больших изменений сразу
Не все пограничные контрольно-пропускные пункты сразу же перейдут на новую систему. Введение EES будет постепенным: только к 10 апреля 2026 года она должна быть полностью внедрена на всех пунктах пропуска, а штампы в паспортах будут заменены электронными записями в базе данных.
Пока же власти европейских стран смогут сами решать, на каких пограничных переходах и когда начать использовать эту систему – переходный период должен дать пограничникам, транспортникам и путешественникам возможность адаптироваться к новым процедурам.

Горячие новости

  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
  • KM
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Статья продолжается после рекламы

Как пишет британское издание The Independent, только Чехия, Эстония и Люксембург полностью внедрят EES 12 октября. Германия начинает с аэропорта Дюссельдорфа, где вначале только небольшая часть пассажиров должна будет пройти через новую систему. Затем последуют Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.
Ожидается, что в течение первых шести месяцев обычная аналоговая процедура проверки и проставления штампов в паспортах будет продолжаться в привычном режиме, но параллельно у пассажиров могут запросить и биометрические данные. Фактически, пограничники смогут ставить штампы в паспортах, пока система не начнет действовать в полном объеме.
В чем смысл новой системы EES
Цель системы EES – ускорить пограничный контроль и сделать его более эффективным. Поскольку биометрические и паспортные данные будут фиксироваться при первом въезде и выезде из Шенгенской зоны, то каждый последующий въезд и выезд потребует лишь очень быстрой проверки, так как данные уже будут находиться в системе, обещает Еврокомиссия. С новой системой путешествия станут более безопасными, простыми и быстрыми для всех, заверяет ее пресс-служба.
EES не только облегчит поездки пассажирам, говорит официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, но и поможет ЕС бороться со злоупотреблениями, в том числе со стороны граждан стран с «безвизом».
Если лицо, которое уже находилось в Шенгенской зоне 90 дней в течение 180 дней, попытается въехать туда снова, ему будет отказано во въезде на границе. Кроме того, данные об отказе во въезде будут зарегистрированы в EES или, если лицо не подлежит регистрации в EES, в паспорте будет поставлен штамп об отмене въезда.
«Новая цифровая система будет предоставлять надежные данные о пересечении границ и систематически выявлять лиц, превысивших срок пребывания, а также случаи подделки документов и подмены личности», – заявил Ламмерт на брифинге в Брюсселе.
Общая база данных для стран Шенгенской зоны

Статья продолжается после рекламы

Вся информация о путешественниках теперь будет храниться в общеевропейской базе данных, благодаря которой власти смогут эффективнее отслеживать перемещения иностранцев между странами в Шенгенской зоне.
Раньше каждая страна Евросоюза имела доступ только к своей базе данных, а теперь страны Шенгенского соглашения будут обмениваться информацией обо всех лицах, въезжающих в ЕС, и получат доступ к одним и тем же данным. EES предоставит пограничным службам и правоохранительным органам доступ к информации о пассажирах, что поможет властям выявлять угрозы безопасности и бороться с преступностью и терроризмом, подчеркивает официальный Брюссель.
Следующий шаг – ETIAS
В конце 2026 года EES будет дополнена Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS). Эта система потребует от путешественников из стран с «безвизом» получения разрешения на въезд в Шенгенскую зону.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
С 1 сентября в Латвии начала действовать новая система пересечения границы. И если обладатели эстонских серых паспортов могут облегченно вздохнуть, поскольку эти правила их не затронут, то гражданам третьих стран придется несладко. Помимо того, требования неизбежно повлияют на автобусных перевозчиков и турфирмы.
Новости
  • 22.09.25, 18:22
Эстонский предприниматель: рост визовых сборов резко поднимет зарплаты в США
Введенный Дональдом Трампом чрезвычайно высокий сбор за рабочие визы H-1B не затронет эстонские компании, имеющие офисы в США, однако может значительно поднять уровень зарплат на американском рынке труда.
Подсказка
  • 20.05.25, 06:00
Эксперт по туризму: Турция – уже не та страна, где можно сэкономить
Туристический рынок за последние годы в силу разных причин претерпевает изменения, которые бьют и по кошельку потребителей. Поэтому специалисты советуют обратить внимание на новые направления, которые раньше традиционно считались дорогими.
Mнения
  • 01.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: транспортный сектор ждет борьба за выживание
В ситуации, когда предложение превышает спрос, будет вестись ожесточенная борьба за выживание, прогнозирует член правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
2
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
3
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
4
Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
5
Новости
  • 10.10.25, 16:46
Берман: договор между США и Финляндией – хорошая новость для BLRT
6
Интервью
  • 10.10.25, 17:49
Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес – золотая жила. Это не так»

Последние новости

Подсказка
  • 12.10.25, 14:49
Эксперт объясняет: насколько защищены банковские депозиты?
Новости
  • 12.10.25, 14:28
Студия для проведения праздников объявила о закрытии
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
Новости
  • 12.10.25, 13:52
Портал по трудоустройству заработал более двух млн евро прибыли
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продаёт знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает ещё два ресторана
Новости
  • 12.10.25, 11:13
Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону
ТОП
  • 11.10.25, 15:19
ТОП розничных торговцев: на вершине рейтинга – продавцы товаров для дома и интерьера
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым

Сейчас в фокусе

Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин. Войдя в отель The Burman, попадаешь в классический пример ар-деко: золото, симметричные узоры, функциональный ностальгический футуризм, местами – элементы модерна.
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
По словам основного владельца BLRT Grupp Федора Бермана, соглашение между Финляндией и США – хорошая новость для его концерна, который может получить новые заказы от Хельсинкской судоверфи.
Новости
  • 10.10.25, 16:46
Берман: договор между США и Финляндией – хорошая новость для BLRT
В этом году Керт Кинго была окончательно признана виновной в суде.
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым
Хозяин Minibarrel Ааре Конт и хозяйка Майя Оямаа делают в своем деле большой шаг вперед – с помощью знаний, полученных от внуков.
Интервью
  • 10.10.25, 17:49
Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес – золотая жила. Это не так»
В начале 2000-х годов на топливном рынке Германии произошло нечто похожее на то, что сейчас происходит в Эстонии, когда небольшие сети начали внедрять так называемую «эконом-концепцию» и максимально сокращать расходы. «В результате сегодня в Германии практически ни одна автозаправка не предлагает никаких программ лояльности», – сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.
Эпицентр
  • 10.10.25, 08:39
На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»
Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
Президент США Дональд Трамп считает, что китайские авиакомпании имеют чрезмерное преимущество перед американскими конкурентами.
Новости
  • 10.10.25, 18:52
Трамп хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025