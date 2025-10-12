Назад 12.10.25, 11:13 Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону Для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, с 12 октября 2025 года начали действовать новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС.

EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Фото иллюстративное.

Foto: Shutterstock

Страны Шенгенской зоны ввели электронную систему въезда и выезда EES (Entry Exit System). Они будут собирать и проверять биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде – в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных погранпунктах и в морских портах, передает DW.

«Система въезда/выезда EES – это цифровая основа нашей новой общеевропейской системы миграции и предоставления убежища», – говорится в заявлении комиссара ЕС по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, опубликованном в воскресенье. Вступившие в силу новые правила предназначены для отслеживания лиц, просрочивших визы, и направлены на борьбу с мошенничеством при использовании персональных данных и сдерживание нелегальной миграции, подчеркивается в заявлении.

Кого коснутся новые правила въезда в страны Шенгена

Как пишет британское издание The Independent, только Чехия, Эстония и Люксембург полностью внедрят EES 12 октября. Германия начинает с аэропорта Дюссельдорфа, где вначале только небольшая часть пассажиров должна будет пройти через новую систему. Затем последуют Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

Ожидается, что в течение первых шести месяцев обычная аналоговая процедура проверки и проставления штампов в паспортах будет продолжаться в привычном режиме, но параллельно у пассажиров могут запросить и биометрические данные. Фактически, пограничники смогут ставить штампы в паспортах, пока система не начнет действовать в полном объеме.

В чем смысл новой системы EES

Цель системы EES – ускорить пограничный контроль и сделать его более эффективным. Поскольку биометрические и паспортные данные будут фиксироваться при первом въезде и выезде из Шенгенской зоны, то каждый последующий въезд и выезд потребует лишь очень быстрой проверки, так как данные уже будут находиться в системе, обещает Еврокомиссия. С новой системой путешествия станут более безопасными, простыми и быстрыми для всех, заверяет ее пресс-служба.

EES не только облегчит поездки пассажирам, говорит официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, но и поможет ЕС бороться со злоупотреблениями, в том числе со стороны граждан стран с «безвизом».

Если лицо, которое уже находилось в Шенгенской зоне 90 дней в течение 180 дней, попытается въехать туда снова, ему будет отказано во въезде на границе. Кроме того, данные об отказе во въезде будут зарегистрированы в EES или, если лицо не подлежит регистрации в EES, в паспорте будет поставлен штамп об отмене въезда.

«Новая цифровая система будет предоставлять надежные данные о пересечении границ и систематически выявлять лиц, превысивших срок пребывания, а также случаи подделки документов и подмены личности», – заявил Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

Общая база данных для стран Шенгенской зоны

Вся информация о путешественниках теперь будет храниться в общеевропейской базе данных, благодаря которой власти смогут эффективнее отслеживать перемещения иностранцев между странами в Шенгенской зоне.

Раньше каждая страна Евросоюза имела доступ только к своей базе данных, а теперь страны Шенгенского соглашения будут обмениваться информацией обо всех лицах, въезжающих в ЕС, и получат доступ к одним и тем же данным. EES предоставит пограничным службам и правоохранительным органам доступ к информации о пассажирах, что поможет властям выявлять угрозы безопасности и бороться с преступностью и терроризмом, подчеркивает официальный Брюссель.

Следующий шаг – ETIAS

В конце 2026 года EES будет дополнена Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS). Эта система потребует от путешественников из стран с «безвизом» получения разрешения на въезд в Шенгенскую зону.