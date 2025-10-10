На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»

В середине августа в Литве было признано банкротом работавшее в Клайпеде предприятие международных перевозок Lekpas. Месяц спустя то же самое произошло с другой литовской компанией Junitra, которая работала на рынке более 20 лет. Конкуренция, нехватка рабочей силы и рост затрат вынуждают и литовских перевозчиков столкнуться с реальностью.