  • OMX Baltic0,45%294,48
  • OMX Riga0,3%911,8
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,53
  • OMX Vilnius0,75%1 262,69
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,07%9 502,61
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,86
  10.10.25, 08:39

На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»

На рынке топлива ведется изматывающая борьба – одни продавцы предлагают особенно низкие цены, а другие внимательно следят, как долго первые смогут продержаться в этой ценовой войне.
В начале 2000-х годов на топливном рынке Германии произошло нечто похожее на то, что сейчас происходит в Эстонии, когда небольшие сети начали внедрять так называемую «эконом-концепцию» и максимально сокращать расходы. «В результате сегодня в Германии практически ни одна автозаправка не предлагает никаких программ лояльности», – сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.
  В начале 2000-х годов на топливном рынке Германии произошло нечто похожее на то, что сейчас происходит в Эстонии, когда небольшие сети начали внедрять так называемую «эконом-концепцию» и максимально сокращать расходы. «В результате сегодня в Германии практически ни одна автозаправка не предлагает никаких программ лояльности», – сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.
  • Foto: Liis Treimann
Новости
  01.10.25, 11:51
Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Крупные предприниматели Олави Мийл и Сонни Асвани, а также бывший топ-менеджер Эрик Лайдвеэ входят в число собственников компаний, которые привлекли для своих бизнес-проектов государственную поддержку в размере 44 млн евро.
Новости
  18.09.25, 13:13
Неэме Таммис: система общественного транспорта Эстонии прогнила и строится на популизме
На сцене конференции Äriplaan 2026 выступил руководитель Hansa Grupp и недавно удостоенный звания лучшего руководителя Эстонии Неэме Таммис, резко и эмоционально высказавшись о состоянии общественного транспорта страны. Его посыл был однозначным: система раздроблена, подвержена манипуляциям со стороны политиков и в ней отсутствует подход, ориентированный на пассажиров.
Новости
  25.09.25, 14:47
Печальная тенденция? В Литве обанкротился уже второй подряд автоперевозчик
В середине августа в Литве было признано банкротом работавшее в Клайпеде предприятие международных перевозок Lekpas. Месяц спустя то же самое произошло с другой литовской компанией Junitra, которая работала на рынке более 20 лет. Конкуренция, нехватка рабочей силы и рост затрат вынуждают и литовских перевозчиков столкнуться с реальностью.
  • KM
Content Marketing
  03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

1
Новости
  08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
2
Новости
  09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
3
Новости
  09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
4
Новости
  09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
5
Подсказка
  09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
6
Новости
  06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»

Mнения
  10.10.25, 12:40
Лучший руководитель Эстонии: Таллинн нуждается в качественном, а не «бесплатном» общественном транспорте
  • KM
Content Marketing
  10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
Новости
  10.10.25, 11:11
Глава TKM Grupp: в торговле ощущается заметный спад
Новости
  10.10.25, 10:46
Продавец садовой и лесной техники покупает у конкурента дело всей жизни
Новости
  10.10.25, 09:50
Экспорт товаров в августе сократился
Эпицентр
  10.10.25, 08:39
На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»
Новости
  10.10.25, 07:00
Полузаброшенный рынок в Нарве превращают в современный
Подсказка
  10.10.25, 06:00
Сколько стоит хорошее образование и где взять на него денег

Максим Крупышев – сооснователь, руководитель и публичное лицо CoinsPaid.
Новости
  09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
Мошенники пугают жителей Эстонии не только ДТП.
Подсказка
  09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
По словам члена правления Hilandero Houses OÜ Сандера Марипуу, в Эстонии производить недорогие модульные дома невозможно – цены почти такие же, как в Финляндии и Швеции.
Новости
  08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
Новости
  09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
Иллюстративное фото.
Новости
  09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Новости
  09.10.25, 11:44
Таллиннский аэропорт не готов идти на уступки Ryanair. Пяргмяэ: им очень сложно угодить
По словам Олега Гросса, Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
Новости
  09.10.25, 18:43
Олег Гросс крайне разочарован Партией реформ: я просто не узнаю ее
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

