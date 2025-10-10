На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»

В начале 2000-х годов на топливном рынке Германии произошло нечто похожее на то, что сейчас происходит в Эстонии, когда небольшие сети начали внедрять так называемую «эконом-концепцию» и максимально сокращать расходы. «В результате сегодня в Германии практически ни одна автозаправка не предлагает никаких программ лояльности», – сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.
Foto: Liis Treimann
Крупные предприниматели Олави Мийл и Сонни Асвани, а также бывший топ-менеджер Эрик Лайдвеэ входят в число собственников компаний, которые привлекли для своих бизнес-проектов государственную поддержку в размере 44 млн евро.
На сцене конференции Äriplaan 2026 выступил руководитель Hansa Grupp и недавно удостоенный звания лучшего руководителя Эстонии Неэме Таммис, резко и эмоционально высказавшись о состоянии общественного транспорта страны. Его посыл был однозначным: система раздроблена, подвержена манипуляциям со стороны политиков и в ней отсутствует подход, ориентированный на пассажиров.
В середине августа в Литве было признано банкротом работавшее в Клайпеде предприятие международных перевозок Lekpas. Месяц спустя то же самое произошло с другой литовской компанией Junitra, которая работала на рынке более 20 лет. Конкуренция, нехватка рабочей силы и рост затрат вынуждают и литовских перевозчиков столкнуться с реальностью.