Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.

Foto: Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа

Завершается строительство нового производственного здания

На территории Нарвского промышленного парка (в районе Кулгу) завершается строительство современного производственного комплекса под эгидой IVIA; здание будет готово в начале 2026 года. Цель проекта – предложить предприятиям гибкие и быстрые условия для запуска производства, избежав длительной фазы строительства и сложностей с оформлением разрешений.

Фонд «Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа» (IVIA) предлагает больше чем просто производственные площади. Предоставляемые IVIA инкубационные услуги оказывают содействие в оборудовании помещений, поиске рабочей силы и деловых партнеров, а также очерчивании подходящих возможностей финансирования.

«Мы хотим, чтобы ни одна формальность не стала препятствием для производственного процесса», - пояснил член правления IVIAТеэт Куусмик. «Мы помогаем компаниям совершить реальный запуск на месте – быстро, уверенно и на гибких условиях».

Пример Ragn-Sells: пилотная технология вернулась в Эстонию

Дочерняя фирма концерна Ragn-Sellsпод названием R-S OSA Service OÜвозведет на площадях производственного здания Кулгу в Нарве демонстрационный завод, который займется обогащением сланцевой золы и выведет экономику замкнутого цикла на новый качественный уровень. Арендный договор с IVIAуже подписан; начало производства запланировано на 2026 год.

«Наиболее важным фактором являлась гибкость. Команда IVIAпоняла наши потребности и быстро отреагировала», - подчеркнул руководитель предприятия Алар Салусте.

Пособия, упрощающие процессы расширения

Ида-Вирумаа позволяет ходатайствовать о пособии величиной до 3 миллионов евро (при самофинансировании от 20%), которое позволит покрыть затраты на оборудование и инвестиции. Это позволит ускорить запуск производства в Нарве и сократить риски.

«Предприятия ищут возможности для расширения и оптимизации затрат. В Нарве для этого есть всё необходимое, включая партнерство и готовность оказать поддержку на каждом шагу»

Приходите и убедитесь сами!

День клиента в Нарвском промышленном инкубаторе состоится 25 ноября 2025 года в 13.00 (ул. Техасе, 51, Нарва). На месте будет представлен проект производственного здания, возможности региона и меры финансирования.

Мероприятие проводится при поддержке программы реализации Уездной стратегии развития.

