Кирьянен раскритиковал политиков: если бы предприниматели вам доверяли, экономика начала бы расти

«Эстония — маленькая и относительно хорошо дигитализированная страна. Мы должны быть смелым примером того, как можно быстро и в большом количестве убрать тормоза с экономики. И делать это по-настоящему, а не только рассуждая об этом в телевизионных ток-шоу и газетных статьях», – считает Кирьянен.
Foto: Liis Treimann
«И на самом деле это похлебка, сваренная не министрами нынешнего правительства», — сказал он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Рауль Кирьянен получил дивиденды в размере 10 миллионов евро от своей компании по управлению активами Biofuel. После продажи крупной доли в бизнесе по производству пеллет его совокупный доход как собственника достиг 60 млн евро.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.