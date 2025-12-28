Путин заявил о готовности добиваться целей в Украине силовым путем

Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности добиваться «всех поставленных задач» в ходе войны против Украины военным путем, обвинив Киев в нежелании урегулировать конфликт мирными средствами. С таким заявлением он выступил на совещании с руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
- Президент России Владимир Путин.
- Foto: Shutterstock
Как сообщила в субботу, 27 декабря, пресс-служба Кремля, Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерий Герасимов. В докладе, в частности, говорилось о взятии городов Мирноград в Донецкой области (Герасимов назвал его Димитровым) и Гуляйполе в Запорожской области, передает DW.
Выступая перед военными, Путин вновь возложил ответственность за начало войны на «киевские власти», заявив, что они «развернули широкомасштабные боевые действия» и «начали войну» с Россией. Аналогичные утверждения он высказывал и несколькими днями ранее во время ежегодной «Прямой линии».
Ссылаясь на доклады военных и на «темпы наступления ВС РФ на линии боевого соприкосновения», Путин заявил, что заинтересованность России в выводе украинских подразделений с занимаемых ими территорий «фактически сводится к нулю». По его словам, если Украина «не желает закончить дело миром», Россия «решит все задачи вооруженным путем». Это заявление прозвучало на фоне подготовки визита президента Украины Владимир Зеленский в США для обсуждения возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, намеченного на 28 декабря.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в свою очередь, заявили, что информация о захвате Гуляйполя и Мирнограда «не подтверждается фактами». Украинская сторона охарактеризовала ситуацию в Гуляйполе как сложную, отметив, что в городе продолжается оборонительная операция. В Мирнограде, по утверждению ВСУ, российским войскам «по-прежнему не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации», и в этой связи используется «оружие дезинформации».
Кроме того, в ВСУ назвали «выдумкой» заявления российской стороны о ситуации в Константиновке, Купянске и Покровске, подчеркнув, что подобная риторика, по их оценке, ориентирована прежде всего на иностранных партнеров и усилилась на фоне обсуждений возможного мирного урегулирования.
