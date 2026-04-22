22.04.26, 11:41 Поучительный опыт застройщика стал фундаментом нового жилого района «Мой собственный опыт в сфере недвижимости ограничивается покупкой своих домов, и, к сожалению, этот опыт был очень негативным», – откровенно говорит предприниматель Регина Пихлак. Именно ее личный опыт и ее собственные усвоенные когда-то ошибки помогают ей сегодня создать в деревне Лиймала на побережье Ида-Вирумаа место, о котором она сама могла только мечтать, ища себе дом.

Создатель застройки Синела́хе Регина Пихлак говорит, что Синела́хе предназначен не для всех, а подходит прежде всего тем, кто ищет покой, свое пространство и обдуманное начало. «Место, где застройщик на собственных ошибках и промахах разобрался и превратил их здесь в нечто противоположное», – говорит она.

Жилой район Синилахе, расположенный в полутора часах езды от Таллинна, – это не просто очередная развивающаяся недвижимость, а место, где, исходя из личного опыта, принимаются осознанные решения. «Мы совершенно четко делаем здесь все по-другому – так, как на самом деле нужно покупателю жилья», – говорит Пихлак.

Личный опыт в основе застройки Синелахе

Хотя сегодня Пихлак руководит жилой застройкой, у нее нет классического опыта в сфере недвижимости. Она изучала музыку и ежедневно работает в области возобновляемых источников энергии и финансов.

К жилой застройке ее привел личный опыт покупателя жилья, который оказался неудачным. Один из самых болезненных уроков Регина вынесла во время бума, когда купленный дом уже через год потребовал капитального вмешательства. «Нам пришлось снять всю обшивку и заново утеплить дом, потому что в комнате был сквозняк и холод», – вспоминает она. Именно все, что она пережила на собственном опыте, помогает ей сегодня создавать такую среду, где подобные ошибки уже заранее исправлены.

Урок был усвоен еще четыре года назад, когда застройщик ходатайствовал о разрешении на строительство дома с энергетическим сертификатом A, но в ходе работ изменил проект, и в итоге объект получил сертификат B. Заявка на ввод в эксплуатацию была подана с документами на разрешение на строительство, где по‑прежнему значился класс A.

«Чиновник Сакуской волости не проверил документы и не осмотрел мой дом, но все же выдал ему энергетический сертификат A. Я оспорила это решение, поскольку оно было неверным, а на кону стояли мои 10 000 евро. В итоге волостной чиновник просто выдал новый сертификат – уже класса B. Застройщик перевел активы в другую компанию и ликвидировал свою фирму, а я осталась без денег. К сожалению, этот застройщик сегодня продолжает свою деятельность от лица другой компании», – рассказывает Регина.

В районе хватает места, и развитие могло бы быть расширено, но этого делать не планируется. Остаться маленькими – это осознанное решение. Целью не является создание города, а сохранение уединенности деревни Лиймала и ее особой атмосферы, которая ограничивается всего 11 домами.

Самое простое – продавать землю, но это скучно

Главная особенность Синелахе заключается в концепции. Если обычно в Эстонии продаются просто участки, то здесь предлагается готовая стартовая позиция. Застройка включает в себя 11 крупных участков размером от 3000 до 4000 м², к которым прилагаются электрическое подключение (25А), вода, асфальтированные дороги, уличное освещение и действующее разрешение на строительство. «Самое простое – это продавать землю, но для меня это скучно. Если бы я сама покупала участок, я бы хотела, чтобы все было готово, и мне не пришлось бы искать архитектора и год разрабатывать проект, а чтобы я могла сразу начать копать», – объясняет Пихлак.

По ее мнению, такой подход экономит покупателю как минимум два-три года. Однако важнее, чем время, она считает другое – нервное напряжение. «Это то, что нельзя восстановить. Некоторые люди отказываются от строительства дома, потому что не могут справиться с государственными учреждениями».

Целостная архитектура, где дома не конкурируют между собой

Синелахе не пытается быть эффектным или модным, наоборот, можно сказать, что вдохновение застройка черпает в исторической рыбацкой деревне и ее природном ритме.

Архитектором был выбран Аллан Струc, в работах которого Пихлак увидела то, что она выражает просто: «Когда я смотрела его работы, я видела, что в них есть душа».

Цель состояла в том, чтобы создать долговечную и гармоничную среду, где дома не конкурируют друг с другом, а являются частью целого. Важную роль сыграло также сотрудничество с местным инфраструктурным партнером Purtse TREV OÜ, чьим владельцем является Тийт Ванамельдер, хорошо знающий этот район и его особенности. «Он просто супер: появляется проблема – он сразу занимается решением, и дело сделано», – хвалит Регина Пихлак.

Чиновник – как робот, человеческое общение исчезает

Хотя результат сегодня ясен и готов, путь к нему был долгим и местами даже фрустрирующим. Процесс застройки продолжался пять лет, и самой большой проблемой был не строительный процесс, а именно бюрократия в государственных учреждениях. «Жалко, что сегодня чиновник – как робот. Человеческое общение исчезло – вместо этого месяцами отправляются электронные письма. Они отвечают через 30 дней, мы отвечаем за два дня, и эти месяцы превращаются в годы», – описывает процесс Пихлак. По словам застройщика, решения часто принимаются без учета реальности: «Очень легко провести пальцем по строкам в законе, но реальная жизнь ведь совсем другая».

Синелахе больше всего интересуются таллиннцы

Хотя проект Синелахе находится в Ида-Вирумаа, около 99% заинтересованных клиентов приезжают из Таллинна. Причина этого заключается не только в местоположении, но и в образе жизни, потому что люди ищут тишины, уединения и возможности жить в своем ритме. «Земля такая большая, что на ней можно разбить собственный огород, самостоятельно вырастить овощи и корнеплоды. Сегодня в Эстонии возникают маленькие сообщества, где люди помогают друг другу», – описывает Пихлак.

В то же время это не означает изоляцию. Таллинн находится примерно в 135 км, и большая часть пути – это скоростное четырехполосное шоссе. Поблизости море, ресторан Tulivee, лыжный центр Кивиыли, а также спа Toila, Saka и AQVA.

Семейный проект полностью финансируется из своих средств

Синелахе – это не проект одного человека, а масштабное семейное предприятие.

Родители и близкие Пихлак были для нее поддержкой на протяжении всего проекта, предоставляя советы и делясь опытом, а дочь с юридическим образованием помогает ей в юридических вопросах.

«Не всегда ты самый умный, и, конечно, стоит прислушиваться к советам других», – говорит Регина.

Особенность проекта Синелахе состоит и в его финансировании. «Весь проект финансируется за счет собственных средств, и никаких инвесторов или финансовых учреждений привлечено не было», – говорит она, добавляя, что это, конечно, означает больший риск, но и полный контроль над предприятием, а также абсолютную преданность делу.

Место, где голова отдыхает, чтобы порождать новые идеи

Застройщик жилой среды Синелахе Регина Пихлак признает, что по натуре она человек, который не умеет легко отдыхать. «Я делаю очень много работы. Мой мозг работает 24/7, и я никак не могу объяснить этому мозгу, чтобы он сказал: «Хватит», – смеется она. Именно поэтому она особенно высоко ценит район Лиймала, потому что здесь замедляется темп даже у самого заядлого трудоголика, и появляется пространство для повседневных мыслей. «Короче говоря, Синелахе – это идеальное место, чтобы просто вытащить штепсель и быть», – добавляет Регина, советуя всем познакомиться с этим местом. «Прогуляйтесь, походите у моря, почувствуйте этот уютный вайб – и только тогда принимайте решение, станет ли это вашим домом или нет», – рекомендует она.

Послушайте также радиопрограмму, в которой Регина Пихлак рассказывает о своем опыте и жилой среде Синелахе: