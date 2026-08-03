Ослабление напряженности на Ближнем Востоке приблизило Уолл-стрит к рекорду

Иран дал понять, что переговоры о восстановлении судоходства в Ормузском проливе продвигаются.
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На фоне восстановления аппетита к риску индекс S&P 500 вырос на 1,5% и вновь приблизился к рекордному уровню. Индекс крупнейших американских компаний показал лучший результат с марта, а рыночная стоимость Amazon впервые превысила 3 трлн долларов.
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