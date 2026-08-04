Многие онлайн-казино в Эстонии нарастили обороты и прибыль

Компания Pafer, организующая азартные игры в интернете и на судах Tallink, увеличила оборот на 16%, до 15,13 млн евро, а операционную прибыль – с 1,55 млн до 4,39 млн евро. Если же сравнивать данные за второй квартал 2026 года, то в годовом сравнении рост оборота составил целых 127% – квартальный оборот увеличился с 266 тысяч евро до 605 тысяч евро. По данным Инфобанка Äripäev, по состоянию на конец 2025 года в компании работало 29 человек со средней зарплатой в 3399 евро.
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У эстонской компании накопился налоговый долг в размере 1,7 млн евро
Duel Casino, продвигающее себя с помощью непристойных прямых трансляций, привезло в Эстонию известного американского неонациста, который проводит отсюда прямые трансляции карточных игр с нацистским содержанием. Связанные с трансляциями услуги оказывает работающая в Таллинне компания Studioworks, чей налоговый долг составляет 1,7 млн евро.
Азартные игры и спорт словно идут рука об руку: огромное число онлайн-казино начали спонсировать спортсменов и таким образом продвигать свои бренды, из-за чего может возникнуть ощущение, будто для получения удовольствия от спорта необходимо еще и делать ставки. Особенно у молодежи.
Более половины работающих по эстонской лицензии казино, несмотря на ошибку в законе, не сделали государству отчисление от азартных игр, из-за чего в госказну поступило почти вдвое меньше средств, чем планировалось. Äripäev публикует список перечисливших деньги поименно.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.