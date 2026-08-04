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Многие онлайн-казино в Эстонии нарастили обороты и прибыль

Многие операторы онлайн-казино в прошлом году увеличили оборот и прибыль. При этом ряд крупных компаний не представил годовые отчеты в установленный срок.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Компания Pafer, организующая азартные игры в интернете и на судах Tallink, увеличила оборот на 16%, до 15,13 млн евро, а операционную прибыль – с 1,55 млн до 4,39 млн евро. Если же сравнивать данные за второй квартал 2026 года, то в годовом сравнении рост оборота составил целых 127% – квартальный оборот увеличился с 266 тысяч евро до 605 тысяч евро. По данным Инфобанка Äripäev, по состоянию на конец 2025 года в компании работало 29 человек со средней зарплатой в 3399 евро.
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