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Задержанного на границе Андрея Вестеринена доставили в Эстонию и взяли под стражу

Эстонская полиция доставила в страну Андрея Вестеринена, который почти год уклонялся от участия в уголовном производстве.
Андрей Вестеринен.
  • Андрей Вестеринен.
  • Foto: Priit Mürk/ERR/Scanpix
Вестеринена задержали 29 июля на российско-латвийской границе, в пункте пропуска Гребнево, на основании европейского ордера на арест. Мужчину задержали при выезде из России и въезде на территорию Европейского союза.
В субботу, 1 августа, латвийская полиция передала его эстонским коллегам на пограничном пункте Валга — Валка, после чего Вестеринена доставили в Таллиннскую тюрьму, передает rus.err.ee.
В понедельник, 3 августа, суд постановил оставить обвиняемого под стражей на время уголовного производства. По оценке суда, существует риск, что Вестеринен снова попытается скрыться от правосудия.
Уголовное дело связано с деятельностью ArmyLaw. По версии обвинения, бывший военнослужащий и член правления компании Андрей Вестеринен, а также сотрудница фирмы Яника Буткевичус предлагали призывникам платные юридические услуги, которые должны были помочь им избежать прохождения срочной военной службы.
Клиентов, как утверждает прокуратура, убеждали в законности этой схемы. Стоимость услуги составляла 2000 евро. Однако собранные следствием доказательства указывают, что речь шла не о полноценном правовом споре, а об уклонении от воинской обязанности, в том числе путем представления государственным учреждениям ложной информации. О реальном содержании услуги клиенты узнавали только после заключения договора и оплаты.
Прокуратура требует признать Вестеринена виновным в мошенничестве, представлении ложных данных, подделке документов, печатей и бланков, а также их использовании. Обвинения также предъявлены Буткевичус и компании ArmyLaw.
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