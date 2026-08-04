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«Дойная корова» Ханса Х. Луйка подросла и выплатила миллионы евро дивидендов

Предоставляющая услуги по взысканию долгов и кредитной информации в странах Балтии и Польше Activa Finance Group в прошлом году увеличила выручку на четверть – почти до 50 млн евро. Операционная прибыль концерна также значительно выросла, компания выплатила дивиденды на несколько миллионов евро.
Ханс Х. Луйк ведет бизнес в различных сферах.
  • Ханс Х. Луйк ведет бизнес в различных сферах.
  • Foto: Tanel Meos
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