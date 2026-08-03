Palantir повысил прогноз, акции подскочили на постмаркете на 7%
Акции Palantir выросли на постмаркете в понедельник на 7% после того, как квартальные результаты разработчика программного обеспечения превзошли ожидания аналитиков, а компания повысила прогноз выручки на весь год.
Во втором квартале скорректированная прибыль Palantir составила 0,41 доллара на акцию, тогда как на Wall Street ожидали 0,35 доллара. Выручка компании достигла 1,94 млрд долларов, превысив прогноз аналитиков в размере 1,8 млрд долларов, сообщает Yahoo Finance.
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