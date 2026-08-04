Эстония готова закупать высокопроизводительные вычислительные мощности у консорциума, который создаст в стране эстонское подразделение центра обработки данных нового поколения для ИИ.
Foto: Tõnu Tunnel
Объявленный Европейским совместным предприятием по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) тендер предусматривает создание в Европе до семи гигафабрик ИИ, у которых участвующие в совместной закупке страны ЕС и Европейская комиссия приобретут услуги на общую сумму до 10 млрд евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
MCF Group Estonia, среди владельцев которой известные эстонские предприниматели, инвестирует около 100 млн евро в дата-центр Greenergy Data Centers. К концу года компания намерена создать первый в странах Балтии дата-центр, предоставляющий инфраструктуру для искусственного интеллекта.
Раху, Кяо, Кару, Виллиг и другие известные инвесторы
Кристьян Раху, Юри Кяо, Армин Кару, Маркус Виллиг и другие известные эстонские инвесторы приобрели четверть MCF Group Estonia, управляющей дата-центром Greenergy Data Centers в деревне Хюйру уезда Харьюмаа.
Бизнесмен, использующий паспорта на разные имена, словно паук, сплел сеть, объединяющую множество стран, через которую у доверчивых людей выманивают деньги, а затем, используя различные каналы, их отмывают.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.