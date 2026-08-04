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Эстония закупит вычислительные мощности для ИИ за 20 млн евро

Эстонское государство планирует приобрести вычислительные мощности для ИИ на 20 млн евро и с этой целью участвует в крупном тендере Евросоюза по созданию гигафабрик.
Эстония готова закупать высокопроизводительные вычислительные мощности у консорциума, который создаст в стране эстонское подразделение центра обработки данных нового поколения для ИИ.
  • Эстония готова закупать высокопроизводительные вычислительные мощности у консорциума, который создаст в стране эстонское подразделение центра обработки данных нового поколения для ИИ.
  • Foto: Tõnu Tunnel
Объявленный Европейским совместным предприятием по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) тендер предусматривает создание в Европе до семи гигафабрик ИИ, у которых участвующие в совместной закупке страны ЕС и Европейская комиссия приобретут услуги на общую сумму до 10 млрд евро.
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