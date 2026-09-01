Глава Нарвской больницы: жители Нарвы ничем не хуже тех, кто живет в Ыйсмяэ

Член правления Нарвской больницы Юллар Ланно выделил четыре основные области в здравоохранении Эстонии, которые, по его мнению, недофинансированы и нуждаются в денежных вливаниях в первую очередь.
Ланно убежден, что Тартуский университет должен выпускать больше врачей и медсестер-специалистов (это медсестры, получившие диплом магистра и имеющие право выполнять определенные функции врача). На сегодняшний день университет принимает ежегодно 186 студентов, которые могут выучиться на врача (как сказала
ДВ министр социальных дел Кармен Йоллер, это количество планируется увеличить до 200 – прим. ред.), чего, по мнению Ланно, недостаточно.
«Население стареет, поэтому потребность во врачах только увеличивается, в то время как их количество уменьшается. По прогнозам, к 2040 году их будет на тысячу меньше, чем сейчас», – говорит Ланно.
Другой проблемой он считает усложненный доступ жителей регионов вроде Ида-Вирумаа к трем самым высокотехнологичным больницам Эстонии (Клиника Тартуского университета, PERH и Детская больница).
«Регионы, в которых нет высококвалифицированной врачебной помощи и высококачественной аппаратуры, как в Тарту или Таллинне, могли бы и после завершения реформы скорой помощи иметь возможность быстро и вовремя доставить своих пациентов на лечение в эти три больницы. Речь идет о таких регионах, как Хийумаа, Сааремаа, Валга, Пылва», – говорит он.
«Пострадала от этой реформы и Нарва, поскольку у нее забрали реанимобиль. Человек, который живет в Нарве, ничуть не хуже жителя Мустамяэ или Ыйсмяэ, но ждать он при этом должен четыре часа, прежде, чем попадет к врачу», – добавил он. Министр социальных дел Кармен Йоллер не согласилась
с этим утверждением.
Четвертой болевой точкой он видит ИТ-инфраструктуру, развитие которой требует больших расходов от больниц.
«Технологическая революция привела к тому, что многое стало дороже, плюс появились новые обязательства. С одной стороны, идет удорожание медицинского оборудования, которое, скорее всего, будет сконцентрировано в этих трех больницах. Но и более мелкие учреждения нуждаются в оборудовании для диагностики, умных решениях и инфосистемах, количество которых уже больше, чем пальцев на одной руке. Это тоже компонент, нуждающийся в дополнительном финансировании», – считает он.
28 августа совет Кассы здоровья одобрил
проект обсуждения бюджета учреждения на 2027 год. Цель на ближайшие четыре года – ликвидировать бюджетный дефицит Кассы здоровья к 2030 году.
Прогнозируется, что расходы Кассы здоровья на следующий год составят 2,7 миллиарда евро.
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