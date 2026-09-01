Глава Нарвской больницы: жители Нарвы ничем не хуже тех, кто живет в Ыйсмяэ

Другой проблемой он считает усложненный доступ жителей регионов вроде Ида-Вирумаа к трем самым высокотехнологичным больницам Эстонии (Клиника Тартуского университета, PERH и Детская больница).

«Регионы, в которых нет высококвалифицированной врачебной помощи и высококачественной аппаратуры, как в Тарту или Таллинне, могли бы и после завершения реформы скорой помощи иметь возможность быстро и вовремя доставить своих пациентов на лечение в эти три больницы. Речь идет о таких регионах, как Хийумаа, Сааремаа, Валга, Пылва», – говорит он.

«Пострадала от этой реформы и Нарва, поскольку у нее забрали реанимобиль. Человек, который живет в Нарве, ничуть не хуже жителя Мустамяэ или Ыйсмяэ, но ждать он при этом должен четыре часа, прежде, чем попадет к врачу», – добавил он. Министр социальных дел Кармен Йоллер не согласилась с этим утверждением.

Четвертой болевой точкой он видит ИТ-инфраструктуру, развитие которой требует больших расходов от больниц.

«Технологическая революция привела к тому, что многое стало дороже, плюс появились новые обязательства. С одной стороны, идет удорожание медицинского оборудования, которое, скорее всего, будет сконцентрировано в этих трех больницах. Но и более мелкие учреждения нуждаются в оборудовании для диагностики, умных решениях и инфосистемах, количество которых уже больше, чем пальцев на одной руке. Это тоже компонент, нуждающийся в дополнительном финансировании», – считает он.

28 августа совет Кассы здоровья одобрил проект обсуждения бюджета учреждения на 2027 год. Цель на ближайшие четыре года – ликвидировать бюджетный дефицит Кассы здоровья к 2030 году.

Прогнозируется, что расходы Кассы здоровья на следующий год составят 2,7 миллиарда евро.