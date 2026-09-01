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В последний раз рост цен был таким низким пять лет назад

По предварительной оценке Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий расходы туристов, в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем и на 1,3% по сравнению с августом прошлого года.
По сравнению с августом прошлого года цены на продукты питания и напитки снизились.
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