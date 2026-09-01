В последний раз рост цен был таким низким пять лет назад
По предварительной оценке Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий расходы туристов, в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем и на 1,3% по сравнению с августом прошлого года.
По сравнению с весенним прогнозом Министерство финансов ожидает, что в следующем году дефицит правительственного сектора сократится почти на 200 млн евро, причем значительная часть улучшения связана с Кассой здоровья.
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
В пятницу ставки шестимесячного и 12-месячного Euribor достигли уровней, которые в последний раз наблюдались осенью 2024 года. При этом важная для заемщиков составляющая процентной ставки, судя по всему, продолжит расти.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.