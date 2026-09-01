Газ будет, но какой ценой: низкие запасы грозят дорогой зимой

Предстоящей зимой центральное отопление в Эстонии подорожает по сравнению с прошлым годом. Основная причина — рост стоимости древесной щепы, которая используется в большинстве районов центрального отопления.
По словам финансового директора Eesti Energia Марлен Тамм, новая стратегия госкомпании позволяет неплохо извлекать выгоду из роста цен на сырую нефть: «Положительный эффект в следующих кварталах определенно проявится».
В пятницу ставки шестимесячного и 12-месячного Euribor достигли уровней, которые в последний раз наблюдались осенью 2024 года. При этом важная для заемщиков составляющая процентной ставки, судя по всему, продолжит расти.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.