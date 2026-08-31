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1 сентября в Нарве: многих учителей пришлось уволить, чтобы позвать обратно на работу

Директора нарвских русскоязычных школ не ждут, что работать станет легче. Продолжающийся переход на эстонский язык обучения потребует еще больше новых учителей, хотя у школ уже появился опыт. Большинство школьников Нарвы учатся именно в школах перехода, и 1 сентября этот процесс заботит директоров больше всего.
Небольшое белое здание справа - Эстонская основная школа Нарвы. К ней буквально пристроили новую Нарвскую эстонскую госгимназию.
  • Небольшое белое здание справа - Эстонская основная школа Нарвы. К ней буквально пристроили новую Нарвскую эстонскую госгимназию.
  • Foto: Николай Андреев
У Эстонской основной школы Нарвы заботы совсем другие. Школа очень популярна, в том числе и среди русскоязычных семей, и не может вместить всех желающих.

Главное, чтобы дети не тревожились

По словам директора нарвской 6-й школы Александра Опенко, главная задача у администрации и учителей - чтобы для детей и родителей год был спокойным, продуманным и размеренным, а переход на эстонский язык обучения проводили квалифицированно.
“Естественно, этот учебный год не будет легче, чем предыдущие годы, потому что переходят теперь еще дополнительно третий и шестой класс. Теперь с первого по шестой класс обучение уже будет на эстонском языке. Соответственно, процент опытных учителей уменьшается, потому что не все сдали на С1, и приходится брать дополнительно молодых учителей”, - рассказал директор 6-й школы.
В прошлом учебном году с педагогами, которые не соответствуют требованиям из-за языка или еще учатся в магистратуре, можно было заключить трудовой договор только на год. На следующий учебный год такой учитель мог продолжить работу, заключив новый договор, возможно, даже с той же школой. Теперь же можно заключать договор на три года.
“Поэтому, грубо говоря, у меня большая часть коллектива летом ушла. Я ее распустил, и в августе мне приходилось собирать людей обратно, а также искать новых учителей”, - рассказал Опенко.
Александр Опенко считает, что самое главное, чтобы стресс школьных изменений не повредил детям.
  • Александр Опенко считает, что самое главное, чтобы стресс школьных изменений не повредил детям.
  • Foto: Николай Андреев
По его словам, в прошлом году не все бакалавры смогли продолжить образование в Нарвском колледже Тартуского университета, поэтому продление договоров очень помогло.
“Представьте себе, что у вас складывается школьный коллектив, вы уже более-менее начинаете работать слаженно - а в начале года это еще очень сложно, когда люди новые. И вот к концу года, когда коллектив сложился, процессы идут хорошо, люди могут выбрать другое место работы. Я обязательно приглашал их участвовать в конкурсе в нашей школе, но определенная сложность с этим была, два года так происходило. Сейчас с этим будет проще, не надо будет каждый учебный год начинать с построения новой команды”, - сказал Александр Опенко.
В 6-й школе в этом году 206 учеников - это примерно втрое меньше самых больших школ Нарвы, но даже при меньших потребностях было сложно найти менторов для всех новых молодых учителей, добавил он. “У меня очень хороший коллектив, отличные молодые учителя и хорошие опытные педагоги. И я был счастлив, что большая часть из них, хотя могли, в принципе, найти работу где угодно, вернулись к нам после лета”, - сказал Опенко.
“Главное, мы должны сохранять разумность и спокойствие всего этого процесса. Действительно происходит много разных изменений, но нужно, чтобы на детях это не отражалось так, что они будут больше тревожиться, болеть, будут какие-то неврологические проблемы. Вот это очень важно”, - отметил директор 6-й школы.
По словам Александра Опенко, школа анализирует, как прошел каждый учебный год, и уже накопила некоторый опыт перехода на эстоноязычное обучение. “У нас уже есть понимание, где слабые места и каким процессам нужно уделить больше внимания, - добавил он. - Но, как и в прошлом году, мы будем уделять внимание, прежде всего тому, чтобы в школе и на внеклассных мероприятиях была эстоноязычная среда и чтобы педагоги могли учиться и улучшать свое образование”.

Хочется поменьше нововведений

Ирина Янович надеется, что в новом учебном году школьники хорошо справятся с учебой.
  • Ирина Янович надеется, что в новом учебном году школьники хорошо справятся с учебой.
  • Foto: Николай Андреев
“Хотелось бы поменьше изменений, потому что изменений в законодательстве довольно-таки много и хотелось бы их отработать до автоматизма, - поделилась надеждами на новый учебный год директор нарвской Пяхклимяэской школы Ирина Янович. - В этом учебном году я даже не знаю, чего ожидать. Хотелось бы ожидать хороших результатов от учеников, как от тех, кто заканчивает девятый класс, так и от тех, кто в классах перехода. Как бы там ни было, сложно детям и сложно учителям, работающим в этих классах. Поэтому хочется в этом учебном году чего-то позитивного”.

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В Пяхклимяэской школе, рассказала ее директор, 84% учителей соответствуют квалификационным требованиям, не соответствуют только 13 человек. Это одна из самых больших школ в Нарве, но все вакансии учителей здесь удалось заполнить, рассказала Ирина Янович.

В первый класс по конкурсу

Директор Эстонской основной школы Нарвы Ута Кроон-Ассафрей рассказала, что новый учебный год будет отличаться от прошлого, прежде всего, из-за распорядка дня: “Мы теперь начинаем свои уроки в 9.00, так что это уже однозначно очень сильный сдвиг. Было в 8.30, на полчаса сдвинули. В принципе, кто-то скажет “слава Богу”, кто-то скажет "упаси, Господь", но теперь это реальность”, - рассказала директор.
“С учениками у нас хорошо, чуть ли не слишком хорошо - желающих у нас учиться было очень много, - добавила она.- Поскольку мы школа с одной параллелью - всех классов у нас по одному, у нас везде приличное количество учеников. Больше мы просто не можем принять, наши помещения больше не вмещают. Так что, у нас все хорошо, первоклассники есть, начинаем год и там посмотрим, каким он будет”.
В этом году в эстонской школе 197 учеников, которых отбирали по конкурсу. “Я бы сказала, что в первый класс попали 35, может быть, 40 процентов из всех желающих. Скажем, было два с половиной человека на место, если можно так про людей говорить”.
Начало нового учебного года проходит на фоне продолжающейся дискуссии о нагрузке учителей, оплате труда и будущем школьной сети. Министр образования Кристина Каллас отметила в интервью радио Äripäev, что проблема заключается не только в нехватке новых педагогов, но и в том, что уже работающие учителя уходят из школ из-за растущей нагрузки и ожиданий общества. По ее словам, сейчас «все возложено на школу и учителя» – от финансовой грамотности и здорового образа жизни до поведения детей и навыков саморегуляции.
В министерстве готовят новую карьерную модель для педагогов, которая должна связать квалификационные уровни с зарплатой и условиями труда. Одновременно обсуждается оптимизация школьной сети: по оценке Каллас, вместо нынешних 150–160 гимназий в Эстонии в перспективе могло бы остаться около ста.
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