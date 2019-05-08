Екатерина Зонова, Радио 4 • 10 мая 2019
Поделиться:
Интервью
Только для подписчиков

Игорь Манн: люди помнят чемпионов

Российский маркетолог и издатель Игорь Манн уверен, что почти каждый человек может достичь успеха в своей деятельности и саморазвитии, если будет следовать пяти нехитрым шагам.

В чем заключается методика Манна и как он объясняет свою собственную популярность, выясняла корреспондент «Радио 4» Екатерина Зонова.

Поделиться:
Статьи по теме
12 апреля 2019
Нужны ли вашему бизнесу соцсети? «Маркет-подкаст» с SMM-специалистом Сергеем Федюниным
28 февраля 2019
Бизнес-коуч Алина Тер-Акопова: концентрируйтесь на задаче
29 марта 2019
Руфат Керимли: на клиента не надо давить
18 апреля 2019
Игорь Манн: cтать номер 1 в Эстонии легко! Но расслабляться рано
Самое читаемое