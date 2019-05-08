Екатерина Зонова, Радио 4 • 10 мая 2019
Интервью
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Игорь Манн: люди помнят чемпионов
Российский маркетолог и издатель Игорь Манн уверен, что почти каждый человек может достичь успеха в своей деятельности и саморазвитии, если будет следовать пяти нехитрым шагам.
В чем заключается методика Манна и как он объясняет свою собственную популярность, выясняла корреспондент «Радио 4» Екатерина Зонова.
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