Интервью

Николай Андреев

5 октября 2023 в 14:51









Министр экономики: согласен с критикой. Бюджет сверстан слишком быстро

Министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало. Фото: Николай Андреев

Опасность того, что деньги из Фонда справедливого перехода не будут распределены в срок, сохраняются, сказал в интервью ДВ министр экономики Тийт Рийсало. Тем не менее, в правительстве уже знают, на что пойдет половина денег из этого фонда. О том, что правительство планирует делать с Фондом справедливого перехода, государственным бюджетом и экономикой Эстонии, читайте в эксклюзивном интервью Тийта Рийсало ДВ.

Министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало в среду посетил Ида-Вирумаа. Он поучаствовал в бизнес-конференции в Нарве, встретился с Ида-Вируским инвестиционным агентством (IVIA), руководством Союза самоуправлений Ида-Вирумаа, а также обсудил с местным бизнесом проблемы Фонда справедливого перехода.

Дал он и интервью ДВ. В нем министр рассказал, откуда такие проблемы у Фонда справедливого перехода, почему правительство действует так хаотично, насколько оправданы повышения налогов, и что делать с экономикой Эстонии.

Три месяца назад вы говорили, что распределить все деньги из Фонда справедливого перехода – это челендж. Дескать, времени мало, действовать нужно быстро. За три месяца мы набрали обороты?

Позитивные сдвиги есть. 25 миллионов евро уже нашли себе применение, еще 40 миллионов – это та сумма, на которую в EAS сделаны запросы по проектам, которые мы уверены, что реализуются. Еще есть ряд проектов, находящихся на этапе консультаций. То есть, мы примерно знаем, где можно использовать половину этого фонда.

Но мы все равно должны быть начеку, чтобы не попасть в ситуацию, когда значительная часть этих средств не будет использована в срок.

Возможны ли изменения в правилах распределения?

В октябре у нас появится реалистичная картина того, что мы можем поменять. Тогда ноябрь – последний срок, когда мы сможем принять решение, менять ли что-то в этих мерах или нет. Например, один из вариантов – расширить круг предприятий из секторов, которые сейчас не проходят.

Почему не проходят?

Мы раздаем деньги не просто так. Наша задача – мотивировать делать инвестиции именно в те отрасли, где предприятия могли бы в будущем конкурировать на мировом уровне. В таких отраслях прибыль будет больше, а значит, и зарплаты выше.

Напомню, что поддержка больших предприятий начинается от полумиллиона и выше, примерно до 20 миллионов. Поддержка для малых предприятий – от 30 тысяч до полумиллиона. Особенно я хочу отметить, что малым предприятиям финансируется до 45% стоимости проекта. Это довольно большая скидка, чтобы мотивировать людей делать инвестиции.

Потенциальные изменения в правилах коснутся только производственных предприятий?

Не вижу необходимости что-либо перераспределять в других секторах. Какие варианты? К примеру, большие деньги идут в два инкубатора – в Йыхви и Нарве. Но там нет никаких проблем: программы открыты, готовим госпоставку. Значительная часть средств идет колледжам в Кохтла-Ярве и Нарве на реформу образования. Здесь тоже все понятно.

Сейчас всех больше волнует не справедливый переход, а повышение налогов. Это уже называют налоговым безумием: экономика падает, а правительство повышает налоги, что приведет к еще большему падению экономики.

Налоги же собирают не для того, чтобы они где-то лежали, а для оказания услуг. У жителей Эстонии есть определенные ожидания, на каком уровне они хотят эти услуги получить. Это стоит дорого. Как покрыть эти нужды? Для кредита сейчас не лучшее время – процентные ставки высоки. Поэтому есть две возможности: либо сократить расходы, либо найти, откуда получить дополнительные деньги.

Мы в Министерстве экономики всерьез взялись за сокращения. Но прошло только две недели – это несерьезно. Начали еще летом и продолжаем изыскивать варианты. Быть может, какие-то процессы дублируются? Где-то можно внедрить новые технологии? Хотим выдвинуть свои предложения еще в рамках нынешней бюджетной стратегии. Уверен, что можно будет сэкономить не десять, а десятки миллионов евро.

Но есть и другие вопросы. Важно поднять экономику (тоже не делается за два-три месяца – скорее за три-пять-десять лет). Возросли расходы на оборону страны (есть консенсус, что на это должно идти 3% ВВП). Нужно понизить инфляцию.

Для всего этого нужно поднимать налоги. Вы сказали, что это нехорошо для экономики. Конечно, нехорошо. Но если мы потеряем контроль над госбюджетом, это тоже будет нехорошо для экономики. Как говорят банки и другие институции, если бюджет выйдет из-под контроля на ближайшие 3-10 лет, то это плохо подействует и на предпринимательский климат. Так что, важно найти правильный баланс.

Решения правительства сейчас выглядят хаотичными. Есть ли у вас четкий план: делаем то-то и то-то, чтобы экономика начала расти?

В Министерстве экономики этот план есть. Сейчас как раз наступает то время, когда мы можем больше работать с другими министерствами и консультировать их.

Например, мы занимаемся рынком труда. Новая программа как раз прошла через правительство, и с 1 января Касса по безработице начнет работать по-другому. Цель – чтобы люди, которые хотят переобучиться, получали бы те знания, которые действительно будут востребованы на рынке труда. В ближайшие месяцы будем смотреть, что здесь еще можно улучшить.

Мы также поддерживаем экспорт эстонских предприятий. Простой пример: мы не только проделываем большую работу, чтобы предприятия могли ездить на международные выставки (эстонское государство поддерживает где-то 15-17 таких участий в год), но и постараемся в течение этого года привезти клиентов сюда, в Эстонию. Предприятия говорят, что это помогает им быстрее найти клиентов.

У нас также большой интерес к Закону о климате, потому что он очень сильно повлияет на климат экономический. Мы должны получить новое понимание, новую перспективу в энергетических вопросах. Сколько зеленой энергии мы можем произвести? Что мы должны иметь в запасе контролируемых мощностей? Это даст предприятиям понимание, какие инвестиции можно делать, какую энергоемкость Эстония может предлагать в течение трех-пяти-десяти лет.

Как вы оцениваете бюджет, который правительство передало в Рийгикогу?

Бюджет как бюджет. Согласен с критикой и считаю, что он сверстан слишком быстро. Но на то есть объективная причина. Обычно бюджетом следующего года мы занимаемся осенью, как сейчас. А прогнозом и стратегическим бюджетом на три будущих года – весной. Тогда есть возможность проанализировать, что хорошего и плохого получается из того, что мы делаем. Надеюсь, что на следующий год процесс будет таким, что мы сможем лучше его анализировать.

Что касается приоритетов, то я вижу их довольно ярко. Во-первых, это образование (в том числе эстоноязычное) и высшее образование. Правительство решило, что это не те места, где можно сокращать расходы, и я лично это очень хорошо понимаю. Если мы хотим идти в светлое будущее, без образования это невозможно.

Второе это, конечно, оборона. У нас нет другого выбора – на это пойдет много денег. С одной стороны, мы помогаем Украине, с другой стороны, ситуация такая, что мы должны быть готовы защищать себя. Такова жизнь.

И я бы, конечно, очень хотел, чтобы виден был третий приоритет: что мы делаем для того, чтобы развивать экономику. Это, к сожалению, не так заметно. Но это приоритет моей работы на следующий бюджет. Чтобы про бюджет 2025 года мы уже могли сказать, что это бюджет развития экономики.