Назад 19.03.25, 06:00 Казахстанские дроны хотят долететь до Эстонии Казахстанский стартап по производству боевых дронов Taharqa Technologies хотел бы наладить выпуск в ЕС и выбирает между Эстонией и Латвией. Руководитель компании Таир Балбаев рассказал в интервью ДВ, что важно тренировать дроны на ландшафте конкретной страны, а также о том, что его пугает сложность сертификации в Эстонии и незаинтересованность чиновников.

Основатель Taharqa Technologies Таир Балбаев в конструкторском бюро в Алматы. Foto: личный архив

«У нас конструкторское бюро с производством, поэтому будет шумно», – предупреждает Таир в начале интервью, которое он дает дистанционно из Алматы. Его компания Taharqa Technologies зарегистрирована пару лет назад, но подготовка и разработки, по его словам, начались гораздо раньше – еще в 2016 году. Сейчас в компании работают 14 человек, которые проектируют, конструируют и собирают дроны. Первыми покупателями стали пограничная служба и МВД, хотя изначально планировалось поставлять их в армию. «Армии мы пока свои дроны только показываем», – говорит Таир. В Казахстане он известен не только дронами, но и как «бизнесмен, собравший первый казахстанский электрокар» . Недавно Таир побывал в Таллинне на международной конференции по беспилотникам.

Удалось ли вам найти в Эстонии партнеров? Какие результаты от поездки?

Я абсолютно доволен поездкой, я встретил людей, которые работают в той же области. Это вдохновляющие разговоры. И мы увидели, что наш продукт не хуже того, что демонстрировалось, что нам есть, что предложить. Я видел Австрию, Бельгию, Чехию – люди озабочены вопросами обороны. Они все приехали на это мероприятие, все заинтересованы. Что касается проекта, то от представителей Латвии я увидел больше заинтересованности.

Как вообще появилась идея развивать производство в странах Балтии? Мы занимаемся дефенс-дронами уже девять лет. В 2016 году мы получили грант. Ну, как получили? Я выступил инициатором, ходил по министрам, министерствам, чтобы моей компании разрешили разрабатывать дрон. В Казахстане жесткие требования к национальному продукту, должно быть свое программное обеспечение, железо, сам дрон до какой-то степени. То есть почти все должно было быть с нуля разработано. И вот в итоге мне выдвинули очень сложные технические требования, но мы справились за один год, мы сделали эту систему. Сейчас мы провели несколько научно-исследовательских работ с казахстанским военным институтом по разработке тактико-технических требований к камикадзе-дронам, военным дронам, дронам разведки. Когда случилась эта война с Украиной, мы поняли, насколько то, что мы делаем, востребовано. И также стало понятно, что если мы хотим продавать дроны в Евросоюз, то и производить их нужно там, потому что есть приоритет в закупках у местных производителей. Поэтому мы заинтересованы именно налаживать производство. Европа сейчас думает о том, чтобы стать самодостаточной в отношении всех технологий, которые связаны с беспилотниками. Я считаю, что это очень справедливое решение. Что нужно, чтобы запустить здесь производство? Конечно, нужно, чтобы государство повернулось лицом к таким производителям. Мы же небольшое предприятие, стартап. С одной стороны, это наш огромный плюс – то, что мы мобильные, мы быстро меняем направление. А с другой стороны, это минус, ведь у нас еще нет репутации и такого доверия, как к крупным производителям. Мы не можем продавить решения своим бюджетом, масштабом. Европа хочет стать самодостаточной в области технологий, связанных с беспилотниками. Очень справедливое решение. Сейчас чужие технологии, китайские дроны, маркируются казахстанскими и приобретаются. Я с облегчением увидел, что в Эстонии этого нет, что там четко понимают, что есть китайское производство, а есть свое производство. Это супер, это уже очень хорошо. Это первое. Второе, что нужно – чтобы была изменена законодательная база по сертификации. Я слышал от многих людей, от украинцев, которые пытались зайти в страны Балтии, что им сложно сертифицировать дроны, что все процессы и время энергозатратные. Я знаю, что Эстония – э-государство, что можно зарегистрировать саму компанию в несколько кликов. Это несложно. А дальше-то что? Горячие новости Владелица магазина одежды в Нарве: у покупателей сейчас нет денег Крупный бизнес руководителя биржевой фирмы пошел ко дну. Против партнера возбудили уголовное дело В Тапа выставлен на продажу новый бизнес-центр: интерес проявили несколько инвесторов KM Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования

А технически что нужно, чтобы открыть производство дронов в Эстонии? Если предположить, что от правительства есть «зеленый свет».

Да, нужна площадка, нужны кадры. Понятно, что зарплаты в Эстонии и зарплаты в Казахстане сильно отличаются. Средние зарплаты айтишников у вас высокие.

А сколько нужно айтишников для предприятия?

Если мы будем развиваться, то я должен почти всю свою команду перетащить в Эстонию. Понятно, что местные кадры тоже будут привлекаться, как минимум в производство, в администрацию.

И если государство действительно говорит, что «мы готовы у вас к концу какого-то года закупить какое-то количество дронов», то мы готовы, мы переезжаем. Я знаю, что в Эстонии можно получить гранты на производство. Мы арендуем помещение, закупаем оборудование, нанимаем кадры и работаем.

Откуда у вас комплектующие? У вас все собственное, ничего китайского? А чипы?

Нет, почему, мы используем китайские элементы, в том числе чипы, также контролируемые двигатели, моторы. В Казахстане сейчас говорят о том, что все должно быть наше, отечественное. Но экономика другая, это так не работает.

Мы закупаем что-то в Китае, но разработки наши. Плату, например, с интеллектом на нашей разработке тоже производим в Китае под заказ. Мы высылаем заказ, нам ее комплектуют, мы потом здесь в Алматы прошиваем уже своим софтом. Но это все можно сделать и в Эстонии.

Чипы, которые мы используем, китайской компании. То есть вендор у нас по чипам, которые обрабатывают видео и на них крутится нейронка, это все Китай. Но у нас есть варианты переключения на, скажем, европейские чипы. И все остальное, другие SMD-компоненты, мы можем покупать уже у Европы, США.

Foto: личный архив

Композиты в Европе есть, они намного качественнее, чем в Китае или в России. Без проблем, все качественно. В дронах это, конечно, составляет определенную часть себестоимости, но не ключевую, понимаете?

А вы выбирали между Эстонией и Латвией уже прицельно? Смотрели, где удобнее?

Вообще все равно. Климат у вас одинаковый, к сожалению (смеется) – мало солнечных дней для нас. Для меня это большой-большой минус, конечно. Потому что у нас в Казахстане даже сейчас уже много солнца, весна. У вас зато чище воздух, лучше экология.

С точки зрения бизнеса, думаю, что Латвия более заинтересована, если честно. Мы на конференции переговорили с начальником отдела инвестиций Латвии. С эстонской стороны мне никто, по сути, не написал, кроме одной компании, которая занимается поставкой компонентов для дронов.

Изначально я целился на Эстонию, потому что меня позвал казахстанец, нашел меня через LinkedIn, пригласил, мы поехали в Ида-Вирумаа, поговорили о преференциях парка промышленных технологий. На этом все и закончилось. Я разговаривал еще с некоторыми бизнесменами у вас в Эстонии, но кроме долгих разговоров и о том, что Казахстан – серая зона, ничего.

А по цене ваши дроны могут конкурировать?

Все зависит от масштабов. Наши дроны, конечно, дороже, чем FPV-дроны. Украина их делает по $1000. Там я видел цены, которые озвучивались, максимально $5000, это дрон-бомбомет. Слышал, что около $3500 за дрон с оптиковолокном. Наши дроны дороже, конечно. Они все несколько тысяч долларов будут стоить, даже если мы говорим о коптерах, что самое простое.

Если мы говорим о самолетах, то они, конечно, дешевле, чем европейские.

Foto: личный архив

Это композитные, штучные варианты, но гораздо дешевле Европы. И они кастомизированы под военные цели. То есть под fast deployment, очень быстрое развертывание, высокая автоматичность, интеллект, системы, которые определяют людей. Если бы, например, был интерес, то мы обучали бы искусственный интеллект на конкретных эстонских ландшафтах. Потому что даже Латвия и Эстония немного отличаются, и надо заново обучать эти системы.

У нас очень много сделано in-house, то есть в себестоимости в большинстве случаев нет ноу-хау от других производителей. Наземные станции мы делали сами. Мы даже ради этого сделали сами систему управления. Ну, сейчас забросили, потому что у нас коллектив не очень большой.

Сколько человек?

12-14 человек. Разработчики, инженеры и несколько людей в производстве.

И сколько вы сейчас выпускаете? Вы уже поставляете, да?

У нас небольшой сбыт, мы его раскачиваем. Сейчас ведомства о нас больше узнают.

Мы убеждаем, что защищенные кастомные решения лучше, чем коммерческий гражданский дрон, который нужно перешивать и все такое. Мы сейчас в основном работаем с пограничной службой, с Министерством внутренних дел. Армии мы просто показываем дроны. Мы летаем с ними, демонстрируем, но пока у нас нет еще реализации.