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  • 17.04.25, 06:00

В школах Баку станут играть в психологическую игру от эстонского стартапа, уже работающего в Украине

Эстонский стартап Triumf Health, разработавший мобильную игру для поддержки ментального здоровья детей, достиг отметки в 10 000 пользователей в Эстонии и начал работать во всех регионах Украины. В апреле компания подписала соглашение о внедрении продукта в школах Азербайджана.
Игра построена по принципу открытого игрового мира, где каждый ребёнок проходит персонализированный маршрут в зависимости от психологического состояния.
  • Игра построена по принципу открытого игрового мира, где каждый ребёнок проходит персонализированный маршрут в зависимости от психологического состояния.
  • Foto: Скриншот из игры Triumfland Saga
В начале апреля в рамках профинансированной ЕС программы LEF Network Aserbaidžaan, Таллинн посетила бизнес-делегация из Азербайджана. Как сообщили ДВ в в Торгово-промышленной палате, которая выступала соорганизатором встреч с эстонской стороны, по итогам визита компания Triumf Research OÜ заключила соглашение с Азербайджанской ассоциацией психологов и психотерапевтов (APPA) о внедрении в Азербайджане разработанной в Эстонии обучающей игры для детей, направленной на сохранение и улучшение их психологического здоровья.
Основательница Triumf Research, доктор медицины Кадри Хальяс рассказала ДВ, что их продукт — мобильную игру Triumfland Saga уже нынешней весной начнут использовать в частных школах Баку. Осенью, к началу следующего учебного года, стартап рассчитывает расширить ее внедрение в Азербайджане, а также представить саму игру вместе с сопроводительными учебными и объясняющими материалами к ней на азербайджанском языке. Эта версия станет уже десятой языковой версией приложения, пока же в Баку будет применяться преимущественно англо- и русскоязычный вариант приложения.
Triumfland Saga — мобильная игра от эстонского стартапа Triumf Health, разработанная для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Сегодня у игры порядка 10 000 пользователей в Эстонии. Также стартап работает на экспортных рынках от Сингапура до Гватемалы, в том числе по всей Европе. Одной из стран с максимальным числом пользователей Triumfland Saga сейчас является Украина, где игру рекомендуют школы во всех регионах.
«Нужны простые и не стигматизирующие инструменты. Даже в Эстонии всё ещё сложно говорить о ментальном здоровье. А игра — это безопасная, привычная среда. Дети любят играть, мы просто превращаем это в полезное занятие. За последние 30 лет в Эстонии мы старались максимально использовать технологии. Сейчас мы работаем в области профилактики, раннего выявления и поддержки. У нас не хватает специалистов, как и везде. Поэтому нужно делать ментальное здоровье доступным и понятным — через игры, через технологии», — рассказывает Хальяс.
Игра построена по принципу открытого игрового мира, где каждый ребёнок проходит персонализированный маршрут в зависимости от психологического состояния. Внутри игры дети сталкиваются с различными ситуациями, учатся распознавать эмоции, развивают навыки самопомощи, получают знания о здоровом образе жизни и основах психоэмоционального благополучия.
«У нас много консультантов, работающих с детьми. Но из-за культурных особенностей некоторые родители не признают необходимость психолога. Особенно в регионах это сложно. В Баку ситуация меняется: дети сами говорят, что хотят к психологу. А с маленькими детьми, с ребятами из регионов труднее. Поэтому инициатива из Эстонии — с игрой — это отличная идея», — пояснила необходимость в соглашении президент APPA Нурлана Исмаилова.
«Особую роль в улучшении осведомленности о проблемах ментального здоровья играют школьные психологи — они работают с учителями, а те — с родителями. Но у специалистов часто нет времени глубоко изучать отдельную тему — скажем, тревожность или депрессию, а игра — это быстрый способ помочь, - пояснила она. - Не нужно становиться экспертом сразу, достаточно просто использовать уже существующий инструмент».
Подписание соглашения Triumf Research OÜ с Азербайджанской ассоциацией психологов и психотерапевтов (APPA). Слева - Нурлана Исмаилова, справа - Кадри Хальяс.
  • Подписание соглашения Triumf Research OÜ с Азербайджанской ассоциацией психологов и психотерапевтов (APPA). Слева - Нурлана Исмаилова, справа - Кадри Хальяс.
  • Foto: Алексей Шишкин
Как пояснила ДВ Хальяс, вовлечь в проект хотят и ближайшие государственные школы, чтобы их педагоги и психологи могли перенимать опыт у коллег из частных. «Надеемся, что уже с осени сможем подключить и государственные школы, со временем — и регионы. Но начать нужно с Баку. К осени мы поймём, нужно ли проводить специальное обучение для всех специалистов — как мы делали в Украине — или будет достаточно наших вспомогательных материалов», — отметила она.
По словам руководительницы стартапа, компания заинтересована в привлечении финансовых партнеров в Азербайджане, но скорее в формате спонсорства - например, оплаты внедрения технологии в отдельных школах. “Это все-таки бизнес, а не просто волонтерский проект. Кто-то должен платить — обычно это школы, муниципалитеты или родители. Есть и модель для частных пользователей, но её мы особо не продвигаем. В частных школах понимают: без психологического благополучия не будет и академического. Мы стараемся держать цену разумной — около 5000 евро в год для крупных школ”, - говорит Хальяс.
По ее словам, Triumf Health сам по себе не привлекает денег инвесторов, чтобы сохранить независимость проекта. "К тому же я женщина, единственная основательница в стартапе. Это уже "красный флаг" для многих инвесторов. Но сейчас мы уже приносим доход и больше в их деньгах не нуждаемся", - иронизирует владелица Triumf Research.
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