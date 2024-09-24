Назад 24.09.24, 15:35 Биотехнологический стартап привлек более 6 млн евро Биотехнологический стартап ÄIO привлек 6,1 миллиона евро от венчурных фондов для строительства экспериментального завода, которое планируется завершить через пару лет, сообщил соучредитель ÄIO Петри-Яан Лахтвеэ.

Команда ÄIO во главе с соучредителем Петри-Яаном Лахтвеэ (сидит в кресле) в настоящее время движется к созданию пилотного завода, строительство которого может быть завершено через пару лет. Foto: Andrei Ozdoba

В эфире утренней передачи радио Äripäev Лахтвеэ рассказал, что местоположение завода пока не определено и зависит как от экономической среды, так и от производителя сырья. Через пару лет привлеченные средства закончатся, после чего ÄIO планирует вновь привлечь 25-30 миллионов евро для запуска полного производства.

В прошлом году через венчурные фонды компания смогла привлечь 1 млн евро, с помощью которого были разработаны три альтернативные категории продуктов: капсулированное масло, красное масло и масложировые продукты. Капсулированное масло и масложиры могут заменить широко используемое в пищевой промышленности пальмовое масло, а масло под брендом ÄIO Red Oil можно использовать также в составе косметической продукции и бытовой химии.

Соучредитель ÄIO Петри-Яан Лахтвеэ сообщал в пресс-релизе, что изготовленные из отходов масла значительно помогают сократить ущерб, нанесенный окружающей среде сельским хозяйством и животноводством. По его словам, произведенные из промышленных отходов масла ÄIO помогают сократить использование земельных ресурсов на 97% и потребление воды в 10 раз по сравнению с производством пальмового масла и животных жиров. Кроме того, скорость производства масел и жиров методом ферментации в 10 раз быстрее, добавил соучредитель стартапа.

С помощью инвестиций ÄIO планирует построить демонстрационный завод в Эстонии, который должен быть завершен к 2026 году. По словам Лахтвеэ, окончательное местоположение пока не определено, но, скорее всего, завод будет расположен рядом с крупным промышленным предприятием.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь