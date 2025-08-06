Глава Кассы здоровья о помпезных летних днях: расходы подсчитаем к пятнице

СМИ преувеличили расходы на пышные летние дни Кассы здоровья, заявил в интервью Äripäev глава учреждения Райн Лаане, но признал, что чёткого потолка по бюджету действительно не устанавливалось.
- Замок Таагепера, где проходили летние дни Кассы здоровья.
- Foto: Aldo Luud/Õhtuleht/Scanpix
По словам Лаане, в условиях экономии важно благодарить сотрудников, которые усердно работают, и таким образом укреплять конкурентоспособность учреждения в борьбе за кадры с частным сектором.
В апреле совет Кассы здоровья также принял решение выплатить четырём членам правления премии за результаты в размере двухмесячного оклада: около 20 000 евро Лаане и примерно по 17 000 евро остальным.
На этой неделе Delfi и Postimees сообщили, что испытывающая финансовые трудности Касса здоровья провела летние дни для сотрудников и их семей в замке Таагепера в уезде Валгамаа. Учреждение пока не обнародовало расходы на мероприятие, однако в прессе cпекулировали о затратах в размере 100 000 евро. Райн Лаане заявил в интервью Äripäev, что итоговые данные будут представлены в пятницу, и до 100 000 евро сумма не дотягивает.
Далее следует интервью с главой Кассы здоровья Райном Лаане:
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