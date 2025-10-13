Деловые ведомости
  13.10.25, 10:14

Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей

Заброшенная прибрежная зона Локса получит новое дыхание благодаря строительству спа-отеля. Кроме того, новые гостиницы планируются в Ида-Вирумаа и Хаапсалу – и не только там.
Проект будущего спа-отеля в Локса.
  • Проект будущего спа-отеля в Локса.
Городская управа Локса заключила соглашение с компанией Larvik Capital, принадлежащей хирургу-офтальмологу Антсу Хаавелю, и международной гостиничной сетью Accor Group о строительстве спа-отеля на краю песчаного пляжа.
