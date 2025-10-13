Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей

Городская управа Локса заключила соглашение с компанией Larvik Capital, принадлежащей хирургу-офтальмологу Антсу Хаавелю, и международной гостиничной сетью Accor Group о строительстве спа-отеля на краю песчаного пляжа.
В то время как начинающие ида-вируские предприниматели жалуются на неподъемные условия получения субсидий, уже бывалые игроки на рынке делятся своим успешным опытом освоения европейских грантов. Но и они признают, что разобраться в лабиринте всех требований подчас очень непросто.
«Мысль построить очень качественный, роскошный спа-центр зрела у меня в голове много лет. Я сам отсюда родом, мои родители тоже отсюда», — рассказал Андрес Линнас на празднике стропил природного спа-отеля в Уускюла, на северном берегу Чудского озера.
Застройщиком отеля выступает компания Loodusspaahotell OÜ. Проект разработан архитектурным бюро KUU Arhitektid. Строительные работы выполняют компании Nordecon AS и Embach Ehitus OÜ. Общий объем инвестиций в проект составляет 36 миллионов евро, из которых 13 миллионов финансируется при поддержке Фонда справедливого перехода.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?