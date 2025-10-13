Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей

В то время как начинающие ида-вируские предприниматели жалуются на неподъемные условия получения субсидий, уже бывалые игроки на рынке делятся своим успешным опытом освоения европейских грантов. Но и они признают, что разобраться в лабиринте всех требований подчас очень непросто.