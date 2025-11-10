Назад 11.11.25, 06:00 Управляющий самого титулованного таллиннского отеля: решайте проблему клиента сразу, его отзыв в интернете останется навсегда За 25 лет работы в гостиничном бизнесе управляющий The Burman Антон Ёлкин настолько хорошо изучил все тонкости этой сферы, что спустя всего полгода после открытия его отель получил два ключа от путеводителя Michelin Guide, пять звезд с отметкой Superior и был признан в этом году одним из пяти лучших новых отелей в мире.

Антон Ёлкин (справа) в начале октября на церемонии вручения двух «ключей» от Michelin Guide в Париже. Фото: Bombay Group

Когда-то Ёлкин начинал свою карьеру в гостинице, которая располагалась в этом же самом месте, и хотя его опыт позволил бы ему уйти в самостоятельное плавание, он предпочитает оставаться наемным работником. Лучше быть идеальным управленцем, чем плохим бизнесменом, считает выходец из Силламяэ. «Мне в своей роли очень комфортно, я на своем месте и выступаю звеном между бизнесом, который требует доходности, и людьми в лице работников и клиентов, первые из которых хотят получать хорошую зарплату, а последние – номер класса люкс по самой низкой цене», – говорит Антон.