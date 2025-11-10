Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,26%292,62
  • OMX Riga0,33%919,4
  • OMX Tallinn−0,15%1 903,77
  • OMX Vilnius0,69%1 271,35
  • S&P 5001,54%6 832,43
  • DOW 300,81%47 368,63
  • Nasdaq 2,27%23 527,17
  • FTSE 1001,01%9 885,86
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,26
  • OMX Baltic0,26%292,62
  • OMX Riga0,33%919,4
  • OMX Tallinn−0,15%1 903,77
  • OMX Vilnius0,69%1 271,35
  • S&P 5001,54%6 832,43
  • DOW 300,81%47 368,63
  • Nasdaq 2,27%23 527,17
  • FTSE 1001,01%9 885,86
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,26
  • 11.11.25, 06:00

Управляющий самого титулованного таллиннского отеля: решайте проблему клиента сразу, его отзыв в интернете останется навсегда

За 25 лет работы в гостиничном бизнесе управляющий The Burman Антон Ёлкин настолько хорошо изучил все тонкости этой сферы, что спустя всего полгода после открытия его отель получил два ключа от путеводителя Michelin Guide, пять звезд с отметкой Superior и был признан в этом году одним из пяти лучших новых отелей в мире.
Антон Ёлкин (справа) в начале октября на церемонии вручения двух «ключей» от Michelin Guide в Париже. Фото: Bombay Group
  • Антон Ёлкин (справа) в начале октября на церемонии вручения двух «ключей» от Michelin Guide в Париже. Фото: Bombay Group
Когда-то Ёлкин начинал свою карьеру в гостинице, которая располагалась в этом же самом месте, и хотя его опыт позволил бы ему уйти в самостоятельное плавание, он предпочитает оставаться наемным работником. Лучше быть идеальным управленцем, чем плохим бизнесменом, считает выходец из Силламяэ. «Мне в своей роли очень комфортно, я на своем месте и выступаю звеном между бизнесом, который требует доходности, и людьми в лице работников и клиентов, первые из которых хотят получать хорошую зарплату, а последние – номер класса люкс по самой низкой цене», – говорит Антон.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
Michelin Guide признал расположенный в Старом Таллинне отель The Burman лучшим новым отелем мира в этом году. The Burman стал единственным отелем в Северной Европе и Балтии, удостоенным двух ключей Michelin.
Новости
  • 03.10.25, 15:52
Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей
В соцсетях распространяется список кандидатов
К сокращенным сотрудниками Yolo Group, особенно к IT-специалистам, проявляется большой интерес на рынке труда.
Эпицентр
  • 13.03.25, 13:00
Роскошь в Старом городе: в новом отеле на детали ушло 75 миллионов евро
Фото и репортаж
«Наш отель создан для самых взыскательных гостей, он невероятно эксклюзивен... но двери открыты для всех!» – так звучит обещание нового бутик-отеля экстра-класса, который откроется уже на следующей неделе в Старом городе Таллинна.
Новости
  • 30.10.25, 06:00
От банкротства до гриль-ресторана: 90-е, пожары и потопы не остановили бизнесмена
Прошедший в буквальном и переносном смыслах огонь, воду и медные трубы ида-вируский предприниматель Вячеслав Палу сумел не только реструктурировать производство металлоконструкций, но и открыть совершенно новое для себя направление – ресторанный бизнес. То, что его фирмы переживают не лучшие времена, предпринимателя не пугает.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
2
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
3
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
4
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
5
Эпицентр
  • 10.11.25, 08:48
Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
6
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества

Последние новости

Новости
  • 11.11.25, 11:18
Касса по безработице сокращает каждого третьего руководителя
Новости
  • 11.11.25, 10:51
«Лукойл» объявил форс-мажор в Ираке, финская сеть АЗС Teboil начала сворачивать работу
Mнения
  • 11.11.25, 10:22
Истерика морального компаса: почему Европа воюет с визами и счетами «неправильных» граждан
Новости
  • 11.11.25, 10:09
Число туристов из Финляндии сокращается пятый месяц подряд
Биржа
  • 11.11.25, 08:52
Потрясшая рынки технология манит инвесторов: «В зачаточном состоянии, но потенциал колоссален»
Новости
  • 11.11.25, 06:00
Управляющий самого титулованного таллиннского отеля: решайте проблему клиента сразу, его отзыв в интернете останется навсегда
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
Биржа
  • 10.11.25, 18:42
Ekspress Grupp уходит с биржи. Часть акционеров разочарована, другие фиксируют прибыль

Сейчас в фокусе

Ближайшая к Эстонии контора находящегося под санкциями ЕС российского Сбербанка находится в Ивангороде. За рекой в тумане – нарвская ратуша.
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
Топливные компании Terminal и Olerex сцепились не на шутку. Помимо судебного противостояния между ними, Terminal подала уже семь жалоб против государственных учреждений. В основе спора – нарушения Olerex обязательств по биотопливу. На фотоколлаже: совладелец Terminal Райдо Раудсепп (слева) и совладелец Olerex Андрес Линнас.
Эпицентр
  • 10.11.25, 08:48
Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов
Олеся Лагашина.
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
Хургада, фото иллюстративное.
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества
Иллюстративное фото.
Новости
  • 10.11.25, 14:17
В Таллиннский политехникум принесли похожий на оружие предмет, подозреваемый задержан
Предприниматель и бывший член Рийгикогу Имре Соояэр был связан с закрывающейся усадьбой Пядасте на протяжении нескольких десятилетий.
Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025