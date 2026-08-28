Строитель: объемы растут, но...

Спрос на строительном рынке сохраняется, а объемы растут, однако компаниям не хватает производственных мощностей и рабочей силы, чтобы в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке, заявил член правления Embach Ehitus Ахто Арувяли.
Во втором квартале 2026 года эстонские строительные компании выполнили в Эстонии и за рубежом на 3,8% больше работ, чем годом ранее, а на внутреннем строительном рынке обьем вырос на 4,6%, сообщил Департамент статистики.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.