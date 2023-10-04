Инвестор Тоомас: приценился к облигациям с высокой доходностью

Финансовый директор Eleving Group Марис Крейц (слева) и сооснователь эстонского стартапа OX Drive Юхан Каарма (в центре) отвечали на вопросы Инвестора Андриса (латвийский инвестор Тоомас) на Инвестиционном фестивале этим летом. Фото: www.captureandmove.com

После того, как отгремела подписка на облигации LHV, у инвесторов, в том числе и у меня, остались не пристроенные деньги. Тут-то своевременно и подоспело предложение из Латвии от Eleving Group. Решил изучить эту возможность поближе.

Лучшего времени для предложения облигаций трудно найти. Я ознакомился с проспектом эмиссии облигаций компании Eleving Group, занимающейся потребительским кредитованием, но у меня возникло несколько вопросов, которые я попросил разъяснить саму компанию.