    Инвестор Тоомас: приценился к облигациям с высокой доходностью

    Финансовый директор Eleving Group Марис Крейц (слева) и сооснователь эстонского стартапа OX Drive Юхан Каарма (в центре) отвечали на вопросы Инвестора Андриса (латвийский инвестор Тоомас) на Инвестиционном фестивале этим летом. Фото: www.captureandmove.com

    После того, как отгремела подписка на облигации LHV, у инвесторов, в том числе и у меня, остались не пристроенные деньги. Тут-то своевременно и подоспело предложение из Латвии от Eleving Group. Решил изучить эту возможность поближе.

    Лучшего времени для предложения облигаций трудно найти. Я ознакомился с проспектом эмиссии облигаций компании Eleving Group, занимающейся потребительским кредитованием, но у меня возникло несколько вопросов, которые я попросил разъяснить саму компанию.

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