Инвестор Тоомас: мне снова нравится Alphabet

Секретный завод снова меняет город

В центре Нарвы, на углу улиц Кереса и Линда расположен квартал, в котором соседствуют машиностроительный завод, телевизионная студия, две клиники, театр, центр для стартаперов, выставочный зал, а над всем этим возвышается заброшенная девятиэтажная башня.

В центре Нарвы, на углу улиц Кереса и Линда расположен квартал, в котором соседствуют машиностроительный завод, телевизионная студия, две клиники, театр, центр для стартаперов, выставочный зал, а над всем этим возвышается заброшенная девятиэтажная башня.