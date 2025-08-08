Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,02%296,37
  • OMX Riga−0,07%914,97
  • OMX Tallinn0,02%2 034,73
  • OMX Vilnius0,01%1 206,88
  • S&P 500−0,08%6 340
  • DOW 30−0,51%43 968,64
  • Nasdaq 0,35%21 242,7
  • FTSE 1000,08%9 107,91
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,02
  • 08.08.25, 09:04

Инвестор Тоомас: Palantir мчится, как ракета, но инвесторы ходят, как по острию ножа

Если датский фармацевтический гигант Novo Nordisk меня нервирует, то результаты Palantir и повышенные прогнозы успокаивают. Я все-таки решил изучить цифры.
Глава Palantir Technologies Алекс Карп считает, что в течение следующих пяти лет они увеличат выручку от продаж в США в 10 раз.
  • Глава Palantir Technologies Алекс Карп считает, что в течение следующих пяти лет они увеличат выручку от продаж в США в 10 раз.
  • Foto: AFP/Scanpix
Американская софтверная компания Palantir Technologies квартал за кварталом превосходит ожидания аналитиков, и это длится уже более года. Вот это ракета! Однако нельзя терять бдительность: в быстрорастущей компании дела быстро меняются в ту или иную сторону, и нужно регулярно следить за цифрами.
