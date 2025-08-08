Инвестор Тоомас: Palantir мчится, как ракета, но инвесторы ходят, как по острию ножа

Глава Palantir Technologies Алекс Карп считает, что в течение следующих пяти лет они увеличат выручку от продаж в США в 10 раз.
Foto: AFP/Scanpix
Американская софтверная компания Palantir Technologies квартал за кварталом превосходит ожидания аналитиков, и это длится уже более года. Вот это ракета! Однако нельзя терять бдительность: в быстрорастущей компании дела быстро меняются в ту или иную сторону, и нужно регулярно следить за цифрами.
Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.
Инвесторы, принявшие участие в опросе Äripäev, во время нынешнего падения фондового рынка не продавали, а скорее покупали и держали акции. При этом они видят множество выгодных направлений, куда можно вложить деньги с десятилетним горизонтом.