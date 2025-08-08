Назад 08.08.25, 09:04 Инвестор Тоомас: Palantir мчится, как ракета, но инвесторы ходят, как по острию ножа Если датский фармацевтический гигант Novo Nordisk меня нервирует, то результаты Palantir и повышенные прогнозы успокаивают. Я все-таки решил изучить цифры.

Глава Palantir Technologies Алекс Карп считает, что в течение следующих пяти лет они увеличат выручку от продаж в США в 10 раз.

Foto: AFP/Scanpix

Американская софтверная компания Palantir Technologies квартал за кварталом превосходит ожидания аналитиков, и это длится уже более года. Вот это ракета! Однако нельзя терять бдительность: в быстрорастущей компании дела быстро меняются в ту или иную сторону, и нужно регулярно следить за цифрами.