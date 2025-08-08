Назад 08.08.25, 06:00 Повышение подоходного налога неоднозначно скажется на вкладчиках пенсионных ступеней Очередное повышение подоходного налога со следующего года негативно повлияет на тех, кто планирует преждевременно забрать деньги из II и III ступеней, но позитивно – на тех, кто продолжит накапливать в них свои средства.

Дальнейшие взносы и их увеличение во II и III ступени становятся еще более выгодной идеей с точки зрения налоговой оптимизации.

Foto: Andras Kralla / Äripaev

Если вы планируете забрать свои накопления из II и III ступени, то, вероятно, есть смысл поторопиться. Или же наоборот – отложить это решение.

Если из III ступени человек может забрать свои накопления в любой момент, то из II процесс изъятия средств более длительный, и на сегодняшний день «сэкономить» 2% на налогах у вас уже не получится, поскольку, даже если вы подадите заявление о выводе средств из II ступени сейчас, деньги поступят на ваш счет не раньше мая 2026 года.

Заявление о снятии денег Если заявление было подано: в период с 1 декабря по 31 марта – выплата будет произведена в течение сентября;

в период с 1 апреля по 31 июля – выплата будет произведена в течение января;

в период с 1 августа по 30 ноября – выплата будет произведена в течение мая. Данные Пенсионного центра

Дело в том, что момент налогообложения зависит от времени вывода средств из пенсионных ступеней, а не от того, когда они были накоплены. «То есть, если человек выводит средства в 2025 году, к этим средствам будет применяться ставка налога в 22%. Если же он произведет вывод в 2026 году, то налог на них будет начисляться по ставке, которая будет действовать в 2026 году, а именно 24%», – поясняет главный специалист по подоходному налогу Налогово-таможенного департамента Эстер Педоск.

Это может показаться несправедливым, поскольку налоговые льготы для тех, кто длительный период времени накапливал средства в II и III ступени, до сих пор рассчитывались на базе 20-процентной ставки подоходного налога, тогда как теперь в случае преждевременного вывода средств с суммы будет удерживаться более высокий подоходный налог. Но Педоск напоминает, что II и III ступени предназначены для долгосрочных инвестиций, выгода которых проявляется со временем не только за счет налоговых льгот, но и накапливаемой человеком суммы. «Эстонская налоговая система всегда действует в соответствии с действующими законами, и человек не может иметь гарантию, что действующая на момент взноса средств льгота сохранится и на момент их вывода», – отмечает она. И тем не менее, если ставка подоходного налога меняется, то льготы, которые дают II и III ступени, остаются прежними. Это не только сохраняет возможность вывести средства на более выгодных условиях, но и делает дальнейшие взносы и их увеличение еще более целесообразным шагом с точки зрения налоговой оптимизации. Имеет смысл подождать Если у вас уже подано заявление о выводе средств из II ступени, и деньги на счет поступят в этом году, то, возможно, имеет смысл подумать о том, чтобы отложить это решение. Забрать деньги из II и III ступеней по льготной налоговой ставке можно, если вы выводите средства как минимум за пять лет до наступления пенсионного возраста. Еще один критерий, позволяющий забрать деньги из III ступени по льготной ставке, – период накопления в III ступени должен составлять не менее пяти лет. Вкладчики III ступени могут забрать средства по льготной ставке уже начиная с возраста 55 лет в случае, если эта ступень у них была открыта до 2021 года. Несмотря на изменения подоходного налога льготные ставки при выводе пенсионных средств не меняются. «Да, льготная ставка в 10% сохраняется, даже если общая ставка подоходного налога увеличится, например, до 24%», – подтверждает Педоск.

Поэтому, если вы еще не вышли на пенсию и у вас есть возможность отложить вывод средств из пенсионных ступеней, то со следующего года вы можете сэкономить на налогах 14%, если соответствующие критерии будут выполнены.

Хорошая новость для тех, кто не выводит

Одним из главных преимуществ пенсионных ступеней являются их налоговые льготы. Соответственно, благодаря росту ставки подоходного налога со следующего года размер этих льгот также увеличится.

«Накопительная пенсия II ступени не облагается подоходным налогом на момент взноса денег в эту ступень. Работодатель обязан удерживать выбранный работником размер взноса в 2%, 4% или 6% от его брутто-зарплаты», – напоминает Педоск.

Таким образом, на момент взноса денег во II ступень с этой суммы не удерживается подоходный налог. То есть, из 100 евро, вложенных во II ступень, доля налога в этой сумме сейчас составляет 22%, а со следующего года уже 24%. И, поскольку эти деньги инвестируются, то эти налоги также генерируют доход вкладчику в соответствии с доходностью выбранного фонда.

Это также намекает на то, что с точки зрения «экономии» на налогах будущему пенсионеру сегодня стоит взвесить возможность максимально увеличить свои взносы во II ступень, то есть до 6%, что стало возможным с этого года.

В случае с III ступенью рассчитать выгоду еще проще, поскольку ее вкладчики на ежегодной основе получают возврат подоходного налога от суммы взноса.

«Например, если человек внес средства в III ступень в 2025 году, то он получит льготу по подоходному налогу в размере 22% в декларации за 2025 год. Если взнос был сделан в 2026 году, и к тому времени ставка налога выросла до 24%, то здесь льгота по подоходному налогу составит уже 24%», – говорит Педоск и напоминает, что льготная ставка применяется к взносам III ступени, если они составляют до 15% от брутто-дохода или максимально до 6000 евро в год.