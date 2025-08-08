Назад 08.08.25, 18:25 «Не будьте помешаны на контроле!» Любимый в IT-секторе руководитель уходит из Кассы здоровья с ярлыком «враг налогоплательщиков» Опытный руководитель из IT-сектора Райн Лаане с самого начала столкнулся с критикой после назначения главой Кассы здоровья – поводом стало переименование учреждения, а самой организации приклеили ярлык «враг налогоплательщиков». В такой же атмосфере он завершает свою работу на этом посту.

До того как оказаться под огнем критики в Кассе здоровья, Лаане сделал долгую карьеру в IT-сфере, где его ценили как руководителя, умеющего работать с людьми. «Его цель всегда в том, чтобы организация работала как единое целое, а сотрудники были довольны и хотели работать», – говорит Таави Котка, который в 2009 году вошел в правление Союза информационных технологий и телекоммуникаций вместе с Лаане, когда тот возглавлял Microsoft в Эстонии.