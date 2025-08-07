Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,19%295,87
  • OMX Riga0,03%915,88
  • OMX Tallinn−0,05%2 033,29
  • OMX Vilnius−0,16%1 204,84
  • S&P 5000,26%6 361,42
  • DOW 30−0,31%44 055,67
  • Nasdaq 0,73%21 324,01
  • FTSE 100−0,59%9 109,9
  • Nikkei 2250,65%41 059,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,04
  • 07.08.25, 14:48

Убытки Milrem достигли 10 млн евро. Компания готовится к взрывному росту

Операционный убыток разработчика беспилотных наземных транспортных средств Milrem в прошлом году превысил 10 млн евро, при этом в текущем году компания ожидает более чем трехкратный рост выручки.
Основанная Кульдаром Вяэрси компания Milrem за год поставила беспилотные наземные транспортные средства Themis в Швецию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
  • Основанная Кульдаром Вяэрси компания Milrem за год поставила беспилотные наземные транспортные средства Themis в Швецию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
  • Foto: Andras Kralla
По словам основателя и руководителя Milrem Кульдара Вяэрси, 2024 год стал для компании периодом наращивания компетенций и производственных мощностей, а также увеличения штата. Таким образом предприятие готовится к крупным контрактам, над которыми уже сейчас ведется активная работа.
