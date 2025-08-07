Убытки Milrem достигли 10 млн евро. Компания готовится к взрывному росту

Министр: «Он держал в секрете, куда уходит»

Каупо Ляэнеранд, вице-канцлер Министерства климата, приступил к работе в компании, в отношении которой он недавно принял решение как должностное лицо и с которой он посещал торговые ярмарки всего несколько месяцев назад.