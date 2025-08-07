Убытки Milrem достигли 10 млн евро. Компания готовится к взрывному росту

Основанная Кульдаром Вяэрси компания Milrem за год поставила беспилотные наземные транспортные средства Themis в Швецию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Foto: Andras Kralla
По словам основателя и руководителя Milrem Кульдара Вяэрси, 2024 год стал для компании периодом наращивания компетенций и производственных мощностей, а также увеличения штата. Таким образом предприятие готовится к крупным контрактам, над которыми уже сейчас ведется активная работа.
«В секторе много скрытности – у лучших компаний, которые я знаю, даже нет веб-сайтов», – рассказывает о работающих в Эстонии оборонных компаниях стартап-предприниматель Рагнар Сасс, инвестиционный фонд которого Darkstar получил 10 миллионов евро из государственного бюджета Эстонии.
Основанная для разработки системы противовоздушной обороны компания Frankenburg Technologies за год привлекла от инвесторов более 4 млн евро. Почти четверть этой суммы была потрачена главным образом на разработку и заработные платы.
Каупо Ляэнеранд, вице-канцлер Министерства климата, приступил к работе в компании, в отношении которой он недавно принял решение как должностное лицо и с которой он посещал торговые ярмарки всего несколько месяцев назад.