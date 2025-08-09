Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga−0,13%914,69
  • OMX Tallinn0,24%2 038,22
  • OMX Vilnius0,31%1 208,58
  • S&P 5000,78%6 389,45
  • DOW 300,47%44 175,61
  • Nasdaq 0,98%21 450,02
  • FTSE 100−0,06%9 095,73
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,5
  09.08.25, 14:32

Департамент отложил забой животных на ферме Nurme

Руководитель Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Раймо Хейнам сообщил, что из-за протеста департамент откладывает забой свиней на ферме Nurme и ожидает результатов повторных тестов на африканскую чуму свиней, пишет rus.err.ee.
Департамент отложил забой животных на ферме Nurme
  • Foto: Erik Prozes
«Окончательного решения пока нет. Сегодняшнее решение заключается в том, что мы дождемся результатов референтной лаборатории в Испании. На основании этих результатов мы примем следующие решения», – сказал Хейнам.
«В случае с АЧС заболевание одной свиньи приравнивается к заболеванию целой фермы. Здесь не может быть исключений. Но сегодняшняя народная инициатива, безусловно, является достаточным стимулом для рассмотрения и принятия дополнительных решений. В текущей ситуации, когда ферма Nurme является образцовой с точки зрения биологической безопасности и распространение болезни за пределы фермы маловероятно, мы можем отложить забой животных», – сказал Хейнам.
«Решение о забое животных не будет изменено. Наличие вируса на ферме доказано, вирус остается на ферме, существует вероятность заражения других животных, и нельзя исключать распространение вируса за пределы фермы, в первую очередь в результате деятельности человека», – пояснил Хейнам.

Результаты лабораторных исследований поступят в первой половине следующей недели.
