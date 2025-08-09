Назад 09.08.25, 14:32 Департамент отложил забой животных на ферме Nurme Руководитель Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Раймо Хейнам сообщил, что из-за протеста департамент откладывает забой свиней на ферме Nurme и ожидает результатов повторных тестов на африканскую чуму свиней, пишет rus.err.ee

Foto: Erik Prozes

«Окончательного решения пока нет. Сегодняшнее решение заключается в том, что мы дождемся результатов референтной лаборатории в Испании. На основании этих результатов мы примем следующие решения», – сказал Хейнам.

«В случае с АЧС заболевание одной свиньи приравнивается к заболеванию целой фермы. Здесь не может быть исключений. Но сегодняшняя народная инициатива, безусловно, является достаточным стимулом для рассмотрения и принятия дополнительных решений. В текущей ситуации, когда ферма Nurme является образцовой с точки зрения биологической безопасности и распространение болезни за пределы фермы маловероятно, мы можем отложить забой животных», – сказал Хейнам.

«Решение о забое животных не будет изменено. Наличие вируса на ферме доказано, вирус остается на ферме, существует вероятность заражения других животных, и нельзя исключать распространение вируса за пределы фермы, в первую очередь в результате деятельности человека», – пояснил Хейнам.

Статья продолжается после рекламы

Результаты лабораторных исследований поступят в первой половине следующей недели.